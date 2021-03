Hraní na iPhone: 5 tipů a triků, které musíte znát

Hraní na jablečném telefonu není ničím zvláštní – ba naopak se dá iPhone označit za nejlepší herní telefon. Bez větších problémů si totiž můžete i ty nejnovější tituly zahrát na několik let starém zařízení, což se o konkurenčních chytrých telefonech tak úplně říci nedá. Jestliže mezi jedince, kteří ke hraní využívají iPhone, patříte i vy, tak zbystřete. V tomto článku se společně podíváme na 5 tipů a triků, které byste měli znát pro ještě lepší hraní na jablečném telefonu. Vrhněme se přímo na věc.

Vypněte nepotřebné aplikace

Pokud vlastníte jeden z novějších iPhonů, dejme tomu od iPhonu X nahoru, tak vás s největší pravděpodobností nebudou aplikace spuštěné na pozadí žádným způsobem brzdit. U starších jablečných telefonů už ale může vícero otevřených aplikacích při hraní způsobovat menší problémy. Jestliže tedy patříte mezi uživatele staršího iPhonu, tak byste před hraním měli vypnout veškeré aplikace, které běží na pozadí. Hardware se tak nebude muset starat o udržování aplikací naživu a veškerý svůj výkon tak vloží právě do aktuálně spuštěné hry. Nepotřebné aplikace můžete deaktivovat v přepínači aplikací. Ten na iPhone s Touch ID zobrazíte tak, že dvakrát klepnete na tlačítko plochy, na iPhone s Face ID vyjeďte prstem ze spodní hrany kousek nahoru. Aplikace ukončíte tak, že po nich prstem přejedete směrem nahoru.

Deaktivujte stahování na pozadí

Na pozadí vašeho iPhonu se děje opravdu nespočet různých akcí a procesů. Některé z nich se ale mohou negativně podepsat na herním zážitku – jednou takovou funkcí je stahování na pozadí. V případě, že ponecháte stahování na pozadí aktivní, tak může dojít k tomu, že se začnou stahovat různá data aplikací, anebo jejich aktualizace. To může vést k rozhození internetového připojení, které je klíčové především u her pro více hráčů. Před hraním tedy doporučujeme, abyste stahování na pozadí deaktivovali. V tomto případě stačí, abyste přešli do Nastavení, kde sjeďte níže a rozklikněte možnost App Store. Zde už jen stačí, abyste nahoře v kategorii Automatická stahování deaktivovali možnost Aplikace a Aktualizace aplikací.

Hodnocení aplikací

Dost možná jste si po stažení nějaké hry či aplikace všimli toho, že se vám konstantně zobrazuje notifikace, která vás žádá o hodnocení hry. Na tom samozřejmě není nic špatného a aplikace by měl ohodnotit každý z nás. Pokud se však taková notifikace objevuje po každém spuštění hry, tak se stává velmi otravnou. V rámci předvoleb operačního systému iOS si ale můžete jednoduše nastavit, aby se notifikace pro hodnocení aplikací vůbec nezobrazovaly. Díky tomu si budete schopni sami určit, kdy nějakou aplikaci ohodnotíte, a kdy naopak nikoliv. Pokud jste se rozhodli, že chcete notifikace k ohodnocení aplikací deaktivovat, tak přejděte do Nastavení, kde sjeďte níže a klepněte na možnost App Store. Zde dole pomocí přepínače deaktivujte Hodnocení a recenze.

Automatický režim Nerušit

V příchodem iOS 13 jsme se dočkali přidání zbrusu nové aplikace s názvem Zkratky. V rámci této aplikace si můžete jednoduše vytvořit sledy úloh anebo automatizace, které mají za úkol zjednodušit vaše každodenní fungování. Díky automatizacím si můžete například nastavit, aby se při spuštění určité hry automaticky zapnul režim Nerušit, což se rozhodně hodí. Pro nastavení přejděte do aplikace Zkratky, kde dole klepněte na Automatizace. Nyní klepněte na tlačítko pro přidání osobní automatizace, a poté níže klepněte na záložku Aplikace. Na další obrazovce rozklikněte kolonku Aplikace a vyberte ty aplikace, po jejichž otevření se má Nerušit spustit, zároveň pak níže zaškrtněte možnost je otevřená. Po nastavení klepněte vpravo nahoře na Další, a poté na tlačítko Přidat akci, kde vyhledejte akci s názvem Nastavit režim Nerušit. Nyní v bloku klepněte na Vypnout a z menu vyberte Zapnout. Následně vpravo nahoře klepněte na Další, deaktivujte možnost Zeptat se před spuštěním a nakonec klepněte vpravo nahoře na Hotovo. Stejným způsobem můžete nastavit, aby se režim Nerušit po opuštění aplikace automaticky deaktivoval – stačí na začátku zvolit je vypnutá.

Udržujte pořádek v úložišti

Pokud v současné době sáhnete po nejnovějším iPhonu, tak získáte úložiště o velikosti 128 GB, v případě verze Pro pak 256 GB. Takhle velké úložiště už vyhovuje většině z nás, každopádně ještě před několika lety bylo naprostým standardem 16 GB. Jestliže vlastníte jedno takové zařízení s malým úložištěm, tak je nesmírně důležité, abyste v něm udržovali pořádek a ideálně, pokud to je možné, také nějaké to volné místo. Pokud totiž jablečnému telefonu začne místo docházet, může se výrazně zhoršit jeho výkon. Na našem magazínu jsme se již několikrát věnovali všemožným tipům a trikům, které můžete pro vyčištění úložiště provést. Existuje hned několik možností, pomocí kterých uvolníte často gigabajty dat. Níže proto přikládáme článek, ve kterém se můžete dočíst o 10 tipech pro uvolnění místa v úložišti.