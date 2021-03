Nejlepší headsety pro home office by měly v dnešní době zajímat prakticky každého z nás. Již více než rok totiž po celém světě řádí pandemie koronaviru – a nutno podotknout, že v Česku nejvíce. Přesně kvůli tomu jsou v tuzemsku stále zaváděna striktní opatření, kterých se bohužel prozatím jen tak nezbavíme. Kdo může, tak pracuje z domu v rámci tzv. home office, aby případně nákazu nešířil ještě více. Na jednotlivých věcech se s kolegy můžeme domlouvat prostřednictvím různých komunikačních aplikací. Pokud denně vedete s kolegy hovory a konference, tak byste si měli mimo jiné pořídit také nějaký kvalitní headset, ze kterého vás nebudou bolet uši, a který bude mít kvalitní zvuk i mikrofon. V tomto článku se na několik takových headsetů podíváme.

AirPods – naprostá klasika

Pokud patříte mezi milovníky společnosti Apple, tak vám zajisté AirPods nemusím žádným složitým způsobem představovat. Jedná se o naprosto perfektní bezdrátová sluchátka, která můžete využít pro všechny druhy aktivit. Ať už se chystáte mluvit s kolegy z práce, zaběhat si v rámci okresu, anebo jen tak poslouchat hudbu, tak věřte, že vám AirPods přirostou k uším. Nabízí perfektní výdrž a co je důležité, tak hlavně skvělou kvalitu zvuku a mikrofonu. Někteří by mohli namítat, že je cena AirPodů vyšší, jedná se však o investici, které nebudete litovat. Pokud si AirPody zakoupíte, tak je s největší pravděpodobností budete nosit v uších celý den a budete jen čekat na to, až vám někdo zavolá – tak úžasné doopravdy jsou. Nechybí speciální funkce v podobě detekci vložení do ucha, ovládáním poklepáním, anebo třeba automatické přepínání mezi zařízeními. Na jejich kouzlo však přijdete až po koupi.

AirPods koupíte za 4590 Kč zde

AlzaPower Shpunty – levnější forma klasiky

Jak už jsme zmínili výše, tak cena AirPods může být pro některé uživatele zbytečně vysoká. Naštěstí ale existují o mnoho levnější alternativy, po kterých by měli sáhnout především ti jedinci, kteří mají sluchátka opravdu pouze na telefonování, anebo na občasný poslech hudby. Jestliže se mezi tyto uživatele řadíte i vy, tak by se vám mohla líbit bezdrátová sluchátka AlzaPower Shpunty. Jak už název napovídá, tak se jedná o špuntová true-wireless sluchátka, která vás překvapí jak cenou, tak i provedením. AlzaPower Shpunty mohu z vlastní zkušenosti doporučit – nabízí výdrž až 15 hodin (při použití pouzdra) a dobrou kvalitu zvuku i mikrofonu. Samozřejmostí je jednoduché a okamžité spárování pomocí Bluetooth, na výběr máte ze dvou barev – bílé a černé.

AlzaPower Shpunty koupíte za 499 Kč zde

JBL Tune 500BT – pohodlí na hlavě

Ve výše uvedených příkladech jsme vám představili sluchátka, která se vkládají přímo do uší. Je ale naprosto pochopitelné, že ne každému uživateli musí in-ear sluchátka vyhovovat. Jestliže tedy hledáte levná a zároveň kvalitní sluchátka přes hlavu, tak by se vám mohly líbit JBL Tune 500BT. Jedná se o jedny z nejoblíbenějších sluchátek přes hlavu, která v současné době můžete zakoupit. Sluchátka JBL Tune 500BT nabízí výdrž baterie až 16 hodin, skládací konstrukci a otočné mušle. Materiál mušlí je opravdu velmi příjemný, berte ale v potaz, že na prakticky každá sluchátka si musíte zvyknout. Pokud byste se tedy pro tato sluchátka rozhodli, tak počítejte s tím, že vás po nich pár dní mohou bolet uši. Jakmile však tuto dobu překonáte, nebudete chtít měnit. Kromě zpracování vás překvapí také nízká cena a výběr až ze čtyř různých barev.

JBL Tune 500BT koupíte za 999 Kč zde

Genius HS-200C – pro nenáročné

Před několika lety měl zajisté prakticky každý z nás doma obyčejný headset přes hlavu s trčícím mikrofonem. Pokud si myslíte, že tyto headsety už nadobro vymizely, tak se šeredně mýlíte – ba naopak, jsou ještě populárnější. Jejich cena totiž padla na úplné minimum a takový obyčejný headset pořídíte do dvou stovek. Patříte-li mezi nenáročné uživatele, kteří sem tam z pohodlí domova vyřeší s kolegy nějakou věc, a nevadí vám trčící kabely s 3,5mm konektory, tak je přesně pro vás určený headset Genius HS-200C. Berte každopádně na vědomí, že pro správnou funkčnost sluchátek i mikrofonu potřebujete mít v počítači dva 3,5mm konektory – zelený pro zvuk a červený pro mikrofon. Například na nejnovějších MacBoocích už je k dispozici pouze jediný 3,5mm konektor pro sluchátka, u starších počítačů ale nebudete mít sebemenší problém. Headset Genius HS-200C je lehounký a především levný.

Genius HS-200C koupíte za 159 Kč zde

HyperX Cloud II Headset – spojit příjemné s užitečným

Kromě každodenní práce byste měli přes den samozřejmě také odpočívat. Každý z nás odpočívá jinými způsoby – někdo se dívá na televizi, jiní jedinci jdou například sportovat a další mohou hrát počítačové hry. Jestliže patříte mezi fanoušky her pro více hráčů, tak vám nejspíše nemusím připomínat, že se často s ostatními hráči musíte také domlouvat – stejně jako v práci. Pro takovou domluvu potřebujete relativně kvalitní headset, ideálně s uzavřenou konstrukcí, abyste se mohli do hraní pořádně ponořit. Zároveň by takový headset měl být pohodlný – pokud tohle splňuje, tak vám nebrání nic v tom, abyste jej využili také pro pracovní hovory a konference v home office. Velmi oblíbeným headsetem je v této kategorii HyperX Cloud II, který k počítači připojíte prostřednictvím USB. Mikrofon si v případě nepotřeby můžete jednoduše odpojit, což se může občas hodit. Na výběr jsou dvě barevné varianty – černá a černočervená.

HyperX Cloud II Headset koupíte za 2490 Kč zde