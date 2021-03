5 nejlepších aplikací na iPhone pro Home Office

Práce z domova se v posledních měsících stala naprostým standardem, a to díky koronavirové situaci. Ta nám totiž ukázala, že se dá většina věcí v pohodě „zmáknout“ v pohodlí domova, a že není nutné zbytečně kvůli každé věci jezdit přímo na pracoviště. Dá se tak nějak očekávat, že tento trend přetrvá i po odchodu koronaviru – všechno zlé je tedy k něčemu dobré. Jestliže patříte mezi jedince, kteří musí pracovat z domu, tak se vám s největší pravděpodobností bude líbit tento článek. V tom se totiž společně podíváme na 5 nejlepších aplikací pro iPhone, které by se vám mohly hodit.

Google Keep

Během celého produktivního dne se nám v hlavě může utvořit nějaký nápad, na který nechceme za žádnou cenu zapomenout. Jak už to tak ale bývá, pokud nedojde k zapsání, automaticky na něj za pár minut zapomeneme. Jestliže už vás štve, že každý dobrý nápad, myšlenku či cokoliv jiného dřív nebo později zapomenete, tak se vám bude hodit aplikace Google Keep. Jedná se o perfektní aplikaci pro veškeré uživatele, kteří potřebují své nápady převést z paměti na papír. Google Keep pak dokáže jednotlivé myšlenky rozdělit do určitých úrovní tak a popřípadě je můžete také sdílet s vaším týmem. Google Keep samozřejmě perfektně spolupracuje také s jinými aplikacemi od této společnosti a je k dispozici naprosto zdarma.

Google Keep stáhnete zde

Trello

Pokud jste se z pohodlí domova rozhodli začít tvořit rozsáhlé projekty, tak by se vám mohla líbit aplikace Trello. Tato aplikace využívá systém Kanban, díky kterému jste schopni jednoduše a bez problémů zvládnout i ten největší a nejsložitější úkol. Díky Trello si můžete vytvořit perfektní vizualizaci vašeho projektu, což vám pomůže v managementu. Systém Kanban je založen především na jakýchsi „cedulkách“, které představují jednotlivé úkoly. V rámci těchto úkolů si poté můžete nastavit status, tedy například musí se udělat, zpracovává se, anebo čeká na kontrolu a další. Jednotlivé úkoly pak můžete samozřejmě přiřazovat jiným členům vašeho týmu, aby se maximalizovala efektivita. Trello se bude líbit všem ambiciózním jedincům, kteří chtějí z koronavirové situace vytěžit co možná nejvíce.

Trello stáhnete zde

IFTTT

IFTTT je zkratka pro If This Then That, tedy česky „pokud tohle, tak tamto“. Zkrátka a jednoduše, IFTTT dokáže vytvořit jakési akce, které se provedou v případě, že nastane nějaký stav. Jedná se o skvělou aplikaci, pomocí které můžete zautomatizovat nespočet různých věcí. V rámci IFTTT si můžete jednoduše zautomatizovat naprosto cokoliv. Abyste si to mohli lépe představit, tak si uveďme příklad – pokud vám přijde e-mail od konkrétního kontaktu a bude se v něm nacházet příloha, tak to může IFTTT rozpoznat a zmíněnou přílohu automaticky uložit na Dropbox, anebo na jiné cloudové úložiště. Tohle je doopravdy jediný příklad z milionů dalších, které vám dokáží usnadnit každodenní život. Nastavení IFTTT vám zprvu může zabrat hodně času, jedná se ale o skvělou investici s návratností během krátké doby.

IFTTT stáhnete zde

Freedom

Pracovat z domu je opravdu velice pohodlné, bohužel občas až zbytečně moc. Doma se můžeme nechat vyrušit o mnoho jednodušeji, než například v práci. K vyrušení může dojít kvůli příchozí zprávě na sociální síti, kterou byste si klasicky nedovolili otevřít, popřípadě můžete z ničeho nic dostat chuť na kávu, kterou si prostě půjdete uvařit. Aplikace Freedom vás dokáže svým způsobem usměrnit a zapříčinit to, že budete i v domácích podmínkách o mnoho efektivnější. Většina těchto aplikací funguje jen na jednom zařízení, tedy například na iPhonu či Macu, každopádně Freedom můžete synchronizovat na všech vašich zařízeních, což je obrovská výhoda. Máte-li tedy problémy se soustředěním a rozptylováním, rozhodně Freedom vyzkoušejte.

Freedom stáhnete zde

Headspace

Pokud vlastníte Apple Watch, tak si rozhodně moc dobře vybavujete notifikaci, která vás dokáže několikrát denně vyzvat k uklidnění se minutou soustředěného dýchání. Co si budeme nalhávat, většina z nás po několika dnech vyhledala návod, pomocí kterého je možné tyto notifikace deaktivovat. Pravdou ale je, že po namáhavém dni vás soustředěné dýchání a popřípadě meditace dokáže skvěle uklidnit. Jestliže Apple Watch nevlastníte, popřípadě pokud hledáte nějakou komplexnější aplikaci, tak můžete sáhnout po Headspace. Tato aplikace vám pomůže vypořádat se s každodenním stresem, který může vzniknout po několika videokonferencích a hodinách práce. Díky Headspace se můžete pokusit o uklidnění se, navíc k tomu se tak připravíte na další den.

Headspace stáhnete zde