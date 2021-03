První iPhony s 5G modemy od Applu dorazí už za dva roky

Že se chce Apple z hlediska výroby komponentů pro své produkty co nejvíce osamostatnit není již pěkných pár let žádným tajemstvím. Ostatně, skvělým příkladem mohou být procesory pro jeho mobilní zařízení i počítače, kterými udává ve světě trendy. Již brzy by se měl navíc osamostatnit i na poli datových modemů. Zdroje analytiků Barclays totiž tvrdí, že se svým vlastním 5G modemem, na kterém pracuje již relativně dlouho, totiž pomalu finišuje a do iPhonů je nasadí už za dva roky.

Podpora 5G sítí dělala Apple v minulosti pořádné vrásky na čele. Kvůli nutnosti jejího nasazení musel totiž dokonce zakopat válečnou sekyru se společností Qualcomm, se kterou se do té doby soudil kvůli patentovým poplatkům. I to jej ve výsledku přimělo zahájit práce na vlastním řešení, díky které nebude v budoucnu na nikom závislý. A jak se zdá, tento plán se mu daří. Výsledky jeho práce jsou totiž dle Barclays více než dobré, jelikož jsou nyní vyvinuté prototypy solidně funkční jak v sub-6GHz, tak mmWave s tím, že spokojený může být i s energetickou spotřebou. Přesnější technické specifikace nicméně zatím k dispozici nejsou a i kdyby byly, zřejmě by to ve výsledku bylo jedno, jelikož se Apple v následujících dvou letech pokusí své modemy zcela určitě ještě ve všech aspektech zlepšit.

Zdroje analytiků tvrdí, že už v roce 2023 nasadí vlastní 5G řešení Apple do všech iPhonů chystaných na podzim – tedy do tří či čtyř chystaných modemů. Ptáte-li se, proč až za dva roky, odpověď může být poměrně jednoduchá – konkrétně Qualcomm. S tím má totiž Apple na 5G modemy podepsanou podle dostupných informací dlouhodobou smlouvu, která mu zřejmě právě v roce 2023 skončí. Kdyby pak chtěl svá řešení Apple nasadit dříve, zřejmě by se to neobešlo bez vyplacení pokuty za porušení smlouvy, což samozřejmě nechce. Co však nyní již víme jistě je to, že se o výrobu 5G modemů Applu postará TSMC, které mu v současnosti již vyrábí například právě procesory pro iPhony.