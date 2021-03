Apple osadí iPhony 13 výrazně většími bateriemi

Jestli jsou za něco iPhony dlouhodobě kritizovány, je to kapacita jejich baterií, která je výrazně nižší než u androidí konkurence a z toho důvodu mnohdy nabízí jablečné telefony i nižší výdrž. S tím se však Apple chystá letos konečně zatočit. Tvrdí to minimálně zdroje předního analytika Ming-Chi Kua, podle kterých nasadí kalifornský gigant do letošních iPhonů o poznání větší baterie.

Zdroje Kua tvrdí, že větší baterie u všech iPhonů 13 si může Apple dovolit díky výraznému přepracování útrob telefonů oproti modelům z loňského roku. Tím totiž dokázal uvolnit navíc relativně dost místa, které využije právě pro větší nabíjecí akumulátory. Jaký velký vliv bude mít tato změna na finální výdrž telefonů je nicméně v současnosti velkou neznámou, jelikož bude ovlivněna celou řadou dalších novinek v čele s úspornějším 5G modemem či procesorem, ale také náročnějším 120Hz displejem. To jinými slovy znamená, že bychom se mohli v krajním případě i přes nasazení větší baterie dostat na stejnou výdrž, kterou nabízí iPhony 12. Pravděpodobnější je sice její prodloužení, avšak příliš velké pravděpodobně nebude.

Novou generaci iPhonů představí Apple jako již tradičně v průběhu letošního podzimu. Zda se tak stane v září či říjnu je sice v tuto chvíli nejasné, ale s ohledem na klidnící se situaci kolem pandemie koronaviru se jeví jako pravděpodobnější první varianta. Čím dřív totiž Apple své novinky představí, tím více jich stihne v nejdůležitějším období roku – tedy před Vánoci – prodat. Brzké představení pro něj tedy bude zcela určitě velkou prioritou.