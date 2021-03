Apple investuje miliardu do vývoje čipů pro bezdrátové technologie

Společnost Apple oznámila miliardovou investici do projektu, jenž se má zabývat designem čipů. Odhalila tak světu své plány na založení Evropského centra pro design čipů v Mnichově. Výše zmíněná částka by měla být do projektu investována v průběhu příštích třech letech. Vzniknuvší centrum přijme stovky zaměstnanců a jeho cílem je zaměřit se na pokrok v oblasti mobilních a bezdrátových technologií, a to včetně 5G.

Pokud jde konkrétně o 5G modem, v současné době se v tomto směru Apple spoléhá na Qualcomm, Příběh těchto dvou společností je všem dobře znám. Partnerství přerostlo v ohromnou právní bitvu. Poté se ovšem „přes noc“ oba aktéři umoudřili a podepsali dlouholetou spolupráci. I ta ale jednou skončí. Není totiž tajemstvím, o čemž svědčí i tato investice, že Apple chce časem 5G modemy od Qualcommu nahradit svými vlastními. Tímto krokem chce Apple snížit náklady a zároveň doufá, že modem napasuje přímo na čip vedle CPU a GPU, což by bylo řešení energeticky daleko úspornější. Nové centrum v Mnichově by mělo mít rozlohu 20 km² a do chodu by se mohlo uvést do konce roku 2022. Jak je dnešním trendem, celý objekt by měl být napájen jen a pouze ze zdrojů obnovitelné energie. Apple nyní zaměstnává v Německu na 4 tisíce lidí. Toto číslo se tak díky projektu brzy rozroste.