Unikl vzhled AirPods 3. Odhalil jej jeden z dodavatelů Applu

Vzhled AirPods 3 už není prakticky žádným tajemstvím. Po sérii uniklých reálných fotek se totiž tato dlouho očekávaná sluchátka objevila i na renderech, které poskytl portálu Gizmochina nejmenovaný dodavatel Applu pracující na jejich výrobě. A jelikož se v minulosti ukázaly zdroje Gizmochina jako velmi dobré a tudíž není důvod je jakkoliv zpochybňovat, lze brát dnešní únik snímků jako de facto předčasné představení kompletního vzhledu sluchátek.

Vzhled AirPods 3 už není tajemstvím

Jak můžete na dvou snímcích vedle tohoto odstavce vidět, designově se nové AirPods 3 podobají AirPdos Pro. Do vínku totiž dostaly jak výrazně kratší a jinak zahnutou nožku s jiným typem nabíjecích pinů, tak i podlouhlé nabíjecí pouzdro, které je však v porovnání s tím pro AirPods Pro užší díky absenci výlisů pro silikonové špunty. Rendery dále potvrzují zachování standardního peckového designu s hlavou vycházející z drátových EarPods, díky čemuž tak budou nové AirPody “kompatibilní” s ušima všech, kterým EarPods či první a druhá generace AirPods sedí bez problému.

Nová sluchátka by měla i podle zdroje Gizmochina dorazit do konce tohoto měsíce po boku iPadů Pro či nové Apple TV. Co se týče jejich funkcí, nic převratného od nich očekávat nelze. Jednat se totiž bude stále jen o de facto vstupní model do světa bezdrátových sluchátek od Applu. To jinými slovy znamená, že se lze těšit maximálně tak na lepší zvuk, delší výdrž baterie, kvalitnější mikrofony či rychlejší reakce Siri.