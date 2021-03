Vědci přišli na způsob, jak vyřešit největší problém li-ionových baterií z iPhonů a další elektroniky

Lithium-ionitové akumulátory hojně využívané v elektronice nabízí jak spoustu kladných vlastností, tak bohužel i těch záporných. Mezi ty nejhorší pak lze bezesporu zařadit jejich degradaci jak nabíjením, tak časem, kvůli čemuž je dříve či později elektronika jimi osazená bez možnosti připojení k elektrické síti prakticky nepoužitelná. Akumulátory jí totiž už nedokáží udržet v provozu delší dobu. S tím by však mohl být díky novému objevu japonských vědců z institutu JAIST konec.

Vědci z JAIST vyvinuli nový materiál, který je pro vyřešení problému s li-ionovými bateriemi jako stvořený. Jedná se konkrétně o kopolymer bis-imino-acenaftenochinon-parafenylen a v bateriích by měl nahradit nyní používaný vinylidenfluorid. Podrobnějších technických či chemických detailů vás v následujících řádcích raději ušetříme a přejdeme rovnou k tomu, co by měla tato změna elektronice přinést. Výsledek je totiž více než skvostný. Akumulátory vyrobené s novým materiálem by si totiž měly být schopné zachovat po 1700 nabíjecích cyklech 95 % své původní kapacity. Současné li-ion baterie v iPhonech by přitom měli dle Applu zvládnout udržet zhruba 80 % své původní kapacity po pouhých 500 úplných nabíjecích cyklech. Podtrženo, sečteno – nový typ baterie by měl prodloužit životnost elektroniky o dlouhé roky, tedy minimálně z hlediska baterie.

Nový materiál podrobí vědci v následujících měsících a zřejmě i letech dalšímu důkladnému zkoumání, které odhalí všechny možnosti jeho efektivního využití. Pokud se osvědčí, své uplatnění nalezne jak v malé elektronice, tak pravděpodobně třeba i v elektromobilech a tak podobně. Nezbývá proto než doufat, že se nakonec neukáže jako z jakéhokoliv důvodu nevhodný a vědci se s ním nakonec rozloučí coby s dalším nadějným pokusem, který je však pro běžný život nepoužitelný.