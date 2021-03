Důkaz kvality, či jen šťastná náhoda? iPhone 11 přežil půl roku na dně jezera

Historky o tom, jak ten či onen iPhone v relativním zdraví přežil děsivý pád, dlouhodobý pobyt pod sněhem či ledem nebo třeba pod vodou, bývají celkem oblíbené. Jednu takovou vám přinášíme i v tomto článku. Tentokrát se jedná o iPhone 11, který přežil téměř půl roku na dně jezera, než jej našli a zachránili potápěči. Majitelka telefonu měla z tohoto nálezu obzvlášť velikou radost – neprovedla totiž jeho zálohu, takže už se pomalu začala smiřovat s tím, že již nikdy neuvidí své fotografie a další obsah.

Apple již nějakou dobu vyrábí telefony, které by měly bez problémů přežít decentní letní deštík, nechtěné ošplíchnutí vodou nebo třeba vteřinový pád do vody, zároveň ale také před jakýmkoliv stykem s vodou pro jistotu varuje. Fungování po půlročním pobytu na dně jezera by ale u iPhonu asi předpovídal jen málokdo. iPhone nalezli manželé Clay a Heather Helkenbergovi, kteří se v onom jezeře potápěli za účelem vysbírání odpadků a navrácení případných cennějších nálezů jejich majitelům. Manželé se podle svých slov této činnosti věnují čistě pro zábavu, za tu dobu se jim údajně již podařilo najít slušnou sbírku zajímavých předmětů včetně kamer typu GoPro. Ve většině případů se tyto předměty daří vrátit původním majitelům.

„Heather našla svůj úplně první telefon, a byl to funkční iPhone 11,“ vzpomíná Helkenberg na nález, a dodává, že se jim podařilo úspěšně vypátrat původní majitelku a přístroj jí vrátit. Manželský pár při svém ponoru našel celkem tři telefony, jedenáctery sluneční brýle a pochopitelně také spoustu nepořádku a odpadu. Když majitelka nalezeného iPhonu dostala od Helkenberga zprávu o nálezu, myslela si původně, že se jedná o žert. Helkenberg podle svých vlastních slov jednoduše zkusil štěstí – zanesl telefon domů, očistil jej od nánosů bahna a zkusil jej zapnout – on sám byl překvapen úspěchem. Fatemeh Ghodsi, které telefon patřil, jej ztratila začátkem loňského září při jízdě na lodi. Nedlouho po nehodě si pořídila nový telefon a začala se pomalu smiřovat s tím, že své staré fotografie a videa už zkrátka neuvidí. Mikrofon a reproduktor sice pobyt pod vodou nepřežil, ale až na tyto drobnosti telefon funguje tak, jak má.