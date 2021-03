Louis Vuitton prodává sportovní tašku za 26 000$ ovladatelnou iPhonem

Pokud se řekne Louis Vuitton, většina lidí si vybaví jeden z nejdražších a nejluxusnějších módních domů na světě. Známá francouzská značka však ukázala, že v rámci luxusu a především pak ceny lze zajít ještě mnohem dál, než je její standard. Zatímco klasické sportovní tašky se v LV prodávají za cenu okolo 2500-3000€, tedy zhruba 4000$ (na luxusní zboží dovážené z Francie a Itálie do USA platí speciální clo a daň), novinka s názvem KEEPALL LIGHT UP stojí neuvěřitelných 26 000$. Cena není oficiálně známá, ovšem informace unikly od známeho umělce DJ Khaleda, který se tímto módním kouskem pochlubil na svém Instagramu. Pokud tedy přihlédneme k tomu, že v Evropě jsou ceny o něco nižší, je cena pro Evropu zhruba 20 000€, tedy něco málo přes půl milionu korun.

Taška je v podstatě uměleckým dílem Virgila Abloha, který je kreativním ředitelem LV a mimo jiné také majitelem a zakladatelem značky Off-White. Svítící taška Kepall 50 je propletena optickými vlákny, které je možné aktivovat a nastavit pomocí smartphonu. Stačí stáhnout aplikaci, připojit ji přes Bluetooth k tašce a můžete vesele začít měnit barvy. Díky tomu se vám bude hodit prakticky k čemukoli, co si vezmete na sebe, protože si její barvu snadno přizpůsobíte. Taška o velikosti 50x29x23 centimetrů váží včetně baterií dva kilogramy, ovšem bohužel nikde není uvedeno, jak dlouho vydrží při plně nabité baterii svítit.

I když světla zhasnou, díky speciálnímu propletení optických vláken do textilu, vypadá taška stále velmi dobře, respektive stejně, jako kalsické LV Kepall tašky, které jsou jedněmi z nejoblíbenějších sportovních tašek na světě, tedy samozřejmě v oblasti High Fashion. Pokud byste projevili zájem a rozhodli se, že to je ta poslední věc, kterou ještě nemáte spárovanou se svým iPhonem, pak je nutné zavolat přímo do LV a objednat tašku na zakázku. Získáte tak nejen zajímavý módní doplněk, ale zejména pak věc, která rozhodně bude na hodnotě jen a jen růst. Rád bych na závěr připomenul, že právě kabelky, tenisky a různé speciální kousky z vehlasných módních domů se v posledních letech stávají velmi zajímavým investičním artiklem, protože jejich dostupnost je na poměr zákazníků stále malá a jejich cena postupem času výrazně stoupá.