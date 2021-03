Budoucí MacBooky nabídnou haptickou odezvu u trackpadů

V souvislosti s budoucími MacBooky se již mluvilo o řadě různých zajímavých vlastností. Nyní se mezi tyto spekulace zařadila také možnost vybavení rámečků kolem trackpadu haptickou odezvou. Budoucí MacBooky Pro – stejně jako některé další přenosné počítače od Applu – by mohly být v okolí trackpadu opatřeny mechanismem, který by byl schopný přenášet vibrace do rukou a zápěstí uživatele.

Fotogalerie MacBook haptika patent MacBook haptika patent 2 MacBook-rainbow-Apple-logo-concept MacBook bezel-free concept 9 +2 Fotek Apple MacBook 2020 concept Vstoupit do galerie

Haptická odezva není u Applu žádnou novinkou – nabízejí ji iPhony i Apple Watch. Účelem haptické odezvy je přidat další rozměr notifikacím, což může mít svůj přínos také v oblasti zpřístupnění. Výhodou haptické odezvy je také její diskrétnost. Zatímco u mobilních zařízení, nositelné elektroniky nebo herních ovladačů není haptická odezva ničím neobvyklým, u osobních počítačů je tomu trochu jinak. MacBooky Pro od Applu jsou sice vybavené technologií Taptic Engine, ta však neslouží k účelům notifikací. Apple si nedávno nechal zaregistrovat patent, popisující „zařízení typu laptop s haptickými oblastmi“.

Apple ve svém patentu navrhuje, aby haptická odezva byla limitovaná pouze na vybrané malé oblasti v okolí trackpadu, protože vibrace, aplikované na celý počítač, jsou z pochopitelných důvodů zkrátka nemyslitelné. Uživatelé by měli haptickou odezvu zaznamenat pouze tehdy, když se budou dotýkat specifické oblasti. Zařízením pro haptickou odezvu by mohla být vybavena jak oblast pod trackpadem, tak i jeho bezprostřední okolí. Haptickou odezvu by ale teoreticky mohly nabídnout také rámečky okolo displeje MacBooku – ty by ale spíše než pro účely notifikací mohly fungovat jako alternativní vstupní zařízení, podobně jako třeba dotyková obrazovka. Jakkoli může tento patent vypadat zajímavě, je zapotřebí si uvědomit, že si Apple prakticky neustále nechává zaregistrovat nejrůznější patenty, což ovšem nezaručuje jejich finální realizaci v praxi. Líbí se vám představa MacBooku s haptickou odezvou? Jaká vylepšení byste u budoucích MacBooků uvítali vy?