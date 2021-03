Nový iMac je hotový, Apple jej může představit kdykoliv

Několikaleté čekání na novou podobu iMacu je takřka u konce. Tvrdí to alespoň zdroje leakera Jona Prossera, podle kterých Apple nedávno zcela dokončil vývoj tohoto stroje, ale i vše ostatní kolem něj, díky čemuž jej tak může uvést na trh prakticky kdykoliv, kdy se mu zachce. Kdy se tak stane nicméně zřejmě zatím neví ani on sám.

Nový iMac, který se má pochlubit výrazným redesignem vycházejícím ze vzhledu iPhonů 12 či iPadů Pro či čipem M1X, je bezesporu jedním z nejočekávanějších produktů letošního roku, o čemž svědčí i spousty potenciálních termínů jeho představení. Jedním z nich je i konec března a tedy i první Keynote, která by měla v tomto období podle některých zdrojů proběhnout. Prosser nicméně tvrdí, že tak rychlý Apple s jeho odhalením nebude. Pravděpodobně si na něj tak budeme muset počkat minimálně do vývojářské konference WWDC, která by jeho premiéru přinést mohla. Ostatně, v roce 2017 jsme se odhalení vylepšených iMaců na WWDC dočkali.

Zatímco představení iMaců s v průběhu března neočekává, u nových generací iPadů Pro, AirPods (Pro) či Apple TV je tomu přesně naopak. Kromě těchto produktů se pak údajně schyluje i na premiéru velmi dlouho očekávaného lokalizátoru AIrTag, díky kterému by mělo být velmi jednoduše možné sledovat non-Apple produkty přes aplikaci najít.