Nový iPad Pro se začne prodávat do konce tohoto měsíce

Že má Apple na březen nachystané představení nové generace iPadu Pro je již pěkných pár měsíců takřka veřejným tajemstvím. Jednat by se mělo minimálně o 12,9” model, který by se měl nově pyšnit displejem s mini-LED podsvícením, podporou 5G či brutálně výkonným čipsetem, kterým zastíní veškeré v současnosti dostupné tablety. Co se týče termínu představení, nejvíce se skloňuje 23. březen s tím, že v březnu dorazí iPad podle zdrojů DigiTimes i na pulty obchodů.

Pokud jste se báli, že si dá Apple s uvedením nového iPadu Pro (2021) na pulty obchodů na čas, jak tomu bývá například u iPhonů či HomePodů, nemusíte se obávat. Zdroje DigiTimes totiž tvrdí, že jej chce Apple začít prodávat bezprostředně po představení a je tedy možné, že první kousky dorazí k majitelům už v pátek 26. března. Právě v pátky totiž Apple zpravidla prodeje svých novinek spouští, takže by toto načasování dávalo smysl. Druhou možností je pak středa 24. března a třetí pondělí 29. Ať tak či tak, v obchodech bude novinka dostupná velmi brzy.

Zda se po boku 12,9” mini LED iPadu Pro objeví i jeho menší bratříček je v tuto chvíli bohužel zcela nejasné. Zdroje se totiž ani pár týdnů před odhalením nedokáží shodnout v tom, zda Apple upgradoval i jej, nebo se rozhodl pro jeho zaříznutí, o kterém se v minulosti též spekulovalo. V redakci se nicméně přikláníme spíše k variantě B, jelikož je zpráv o aktualizovaném 11” Pro skutečně málo.