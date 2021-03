BMW: Spí se nám klidně, z Apple Car nemáme strach

Počátkem letošního roku se po delší době opět začalo intenzivněji mluvit o chystaném autonomním elektrovoze z dílny společnosti Apple. Žádné oficiální informace přímo z Cupertina nejsou v současné chvíli z pochopitelných důvodů k dispozici, objevily se ale zprávy o možné spolupráci s automobilkou Hyundai nebo třeba se společností Kia, která pod Hyundai spadá. Zhruba po dvou měsících spekulace o spolupráci na Apple Car utichly, to ale neznamená, že by se o jablečném elektrovoze přestalo mluvit úplně.

V souvislosti s budoucím Apple Car se mimo jiné hovoří také o tom, jak velkou konkurenci by mohlo auto od Applu představovat pro současné velké automobilky. Již v minulosti se někteří vedoucí pracovníci a představitelé automobilek vyjádřili v tom smyslu, že v Apple Car nespatřují nijak zvlášť závažného soupeře. Jinak tomu není ani v případě společnosti BMW. Její finanční ředitel Nicolas Peter podle agentury Bloomberg minulý týden uvedl, že ho představa příchodu Apple Car nijak netrápí. Ve zmíněném rozhovoru konkrétně uvedl, že „spí velmi klidně“, a to i navzdory sílícím spekulacím o tom, jak by asi měl Apple Car vypadat a co všechno by měl umět. Nicolas Peter dále ve zmíněném interview označil konkurenci za „úžasnou věc“, a uvedl, že automobilka BMW se v současné době nachází v tak dobré pozici, že si s rostoucí konkurencí na automobilovém trhu dokáže bez problémů poradit:„Spím velmi klidně. Konkurence je úžasná věc – pomáhá motivovat ostatní. Nacházíme se na velmi silné pozici, a chceme i nadále setrvat na vedoucí pozici v průmyslu,“ uvedl konkrétně.

Vedení BMW není jediným, které nemá z Apple Car strach. V podobném duchu se minulý měsíc vyjádřil například ředitel Volkswagenu, který v souvislosti s Apple Car uvedl, že se nejedná o typický sektor, který by mohl Apple ovládnout mrknutím oka. V současné chvíli panuje kolem Apple Car mnohem více nejasností než na začátku tohoto roku. Agentura Reuters nicméně přinesla zprávu o tom, že výroba by mohla být zahájena v roce 2024, a že by autonomní elektrovůz od Applu měl být vybaven baterií, využívající „průlomové technologie“. Analytik Ming-Chi Kuo předpokládá, že k uvedení Apple Car na trh by mohlo dojít v roce 2028.