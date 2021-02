Apple Car z dílny Nissanu? Nic takového, vzkazuje automobilka

Ani tento měsíc neutichají nejrůznější zprávy, spekulace a dohady, týkající se chystaného elektrovozu od Applu. V posledních týdnech je tématem těchto zpráv především spolupráce cupertinské společnosti s jinými automobilkami. V souvislosti s výrobou Apple Car se v tomto roce zatím hovoří téměř výhradně o automobilce Hyundai, v poslední době to ale vypadá, že ze spolupráce nakonec sejde. Spekulovalo se ale také o společnosti Nissan, která ovšem tento týden vydala oficiální prohlášení, ve kterém rezolutně popírá, že by s Applem na toto téma vůbec jednala.

Poté, co se objevily první zprávy o přerušení jednání firem Apple a Hyundai, přinesla některá média informaci o tom, že zmíněnou automobilku mohla na pozici výrobce autonomního elektrovozu od Applu právě společnost Nissan. Ta se nakonec v reakci na tyto zprávy rozhodla, že světu oficiálně oznámí, že s Applem v žádném případě o Apple Car nevyjednává. „Nejednáme s Applem,“ uvedl mluvčí automobilky Nissan v rozhovoru pro agenturu Reuters. „Nissan je nicméně vždy otevřený k objevování spoluprací a patrnerství, která urychlí proměny v průmyslu,“ dodal. Společnost Nissan zároveň také odmítla komentovat spekulace o tom, že by v minulosti s Applem na toto téma vůbec jednala. Spekulace o podílu automobilky Nissan na budoucím Apple Car nicméně nejsou žádnou novinkou. Mluvilo se o tom například v roce 2015, kdy tehdejší ředitel aliance Renault-Nissan Carlos Ghosn uvedl, že kooperace tohoto typu by automobilovému průmyslu mohla prospět. „Pokud by tak Apple učinil, byla by to pro nás dobrá zpráva,“ uvedl tehdy Ghosn, a dodal, že zájem „neuatomobilové“ společnosti o výrobu elektrovozu považuje za „osvěžující“.