Zálohy chatů ve WhatsApp budou již brzy daleko bezpečnější

Pokud z nějakého důvodu stále ještě používáte komunikační aplikaci WhatsApp, máme pro vás dobrou zprávu. Jak se totiž zdá, vývojáři stále (již zhruba rok) pracují na zprovoznění funkce, která umožní uzamykat iCloud zálohy konverzací při zapnuté iCloud synchronizaci. To doposud nebylo možné a všechny zálohy na iCloudu byly nezabezpečené.

Vývojáři Facebooku na systému zabezpečení iCloud záloh začaly pracovat už loni v březnu. Ani rok poté však tato funkce stále není k dispozici uživatelům. Podle informací zveřejněných na serveru WABetaInfo by však příchod této bezpečnostní funkce neměl dále příliš dlouho trvat.

Fotogalerie whatsapp zalohy cloud 1 whatsapp zalohy cloud 2 whatsapp zalohy cloud 3 whatsapp zalohy cloud 4 Vstoupit do galerie

Zaheslování zálohovaných konverzací a multimediálních souborů by vyřešilo potenciální problém se zabezpečením soukromí, kdy by již nemělo být možné jednoduše přečíst obsah záloh uložených na iCloudu v případech, kdy bude Apple nucen vydat iCloud data o konkrétním uživateli nějaké bezpečnostní složce, která si po splnění zákonných podmínek o tyto data zažádá. Nová funkce umožní veškeré zálohy uzamknout heslem, které bude aplikace požadovat kdykoliv by mělo dojít k obnově a načtení zálohovaných dat. Samotný balík uložený na iCloudu bude pochopitelně uzamčený také a nikdo neoprávněný se tak k němu nedostane. Heslo by mělo být alespoň osm znaků dlouhé.

WhatsApp versus konkurence

Dá se očekávat, že vývojáři WhatsAppu po nedávném masivním exodu uživatelů udělají všechno proto, aby se tato funkcionalita dostala mezi uživatele a do jisté míry alespoň trochu upravila reputaci, kterou WhatsApp s ohledem na zabezpečení uživatelských souborů má. Z úpadku popularity WhatsAppu těží zejména konkurenční služby jako je Signal nebo Telegram, které se na zabezpečení a soukromí uživatelů zaměřují o poznání více.