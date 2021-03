Do WhatsApp dorazí novinka, která ještě více zvýší jeho soukromí

Komunikátor WhatsApp je mezi uživateli velmi oblíbený zejména díky své bezpečnosti a velmi vysoké míře zachování soukromí. Facebook, který WhatsApp provozuje, navíc neusíná na vavřínech, ale stále přemýšlí, jak největší přednosti aplikace ještě vylepšit. A jak se zdá, na jednu zajímavou možnost nyní přišel.

V beta verzích WhatsApp pro iOS se objevila novinka ve formě automatického mazání zaslaných/obdržených fotek, která funguje na podobném principu jako Snapchat. To jinými slovy znamená, že fotka, u které bude po jejím zaslání nastaveno smazání nebude možná jednak na druhém zařízení možné uložit a jednak ani zpětně prohlédnout. Po určitém čase se totiž automaticky smaže. Totéž pak platí i při uzavření vlákna s daným chatem. Co se týče možnosti screenshotů, ty je zatím možné provádět bez zaslání oznámení protistraně. Dá se ale předpokládat, že i je nakonec WhatsApp ošetří podobně, jako tomu bylo u Snapchatu.

Kdy přesně se nasazení novinky do ostré verze WhatsAppu svět dočká je v tuto chvíli nejasné. Jelikož je však testování zatím v plenkách a v minulosti se již několikrát ukázalo, že je v jeho případě nasazování novinek poměrně zdlouhavým procesem, dříve než za pár měsíců se vychytávky pravděpodobně nedočkáme. Na to, jak rozhraní celé novinky vypadá se pak můžete podívat v galerii pod tímto odstavcem. Je nicméně nutné brát v potaz to, že se může designově ještě v následujících týdnech proměnit.