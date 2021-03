Vývojáři přišli na způsob, jak vytvořit AirTag prakticky z jakéhokoliv Bluetooth zařízení

S lokalizačními přívěsky od Applu to stále ještě není lehké. Už párkrát to vypadalo, že se jich skutečně přece jenom dočkáme, a pokaždé zatím přišlo pouze zklamání a tak trochu hořké vtipkování. Stále ale ještě není důvod propadat v tomto směru beznaději – než Apple přijde s vlastními AirTags, můžete si teoreticky vytvořit své vlastní. Experti ze specializované laboratoře při technické univerzitě v německém Darmstadtu si totiž minulý týden tak trochu pohráli s protokolem nativní aplikace Najít (Find My), a společnými silami vyvinuli aplikaci, která komukoliv umožňuje vytvoření vlastního „AirTagu“ prakticky z jakéhokoliv Bluetooth zařízení.

Zmíněná aplikace nese název OpenHaystack, a její zdrojový kód je již nyní k dispozici na platformě GitHub. Aplikace OpenHaystack umožňuje vytvořit si vlastní Bluetooth lokalizační štítky, které budou spolupracovat s nástrojem Find My – stačí nainstalovat obraz firmwaru „AirTag“ na Bluetooth zařízení. Aplikace po provedení všech zmíněných kroků bude schopná zobrazit poslední známou polohu vytvořeného Bluetooth štítku, nahlášenou jakýmkoliv iPhonem pomocí nástroje Najít, a zobrazí také umístění štítku na mapě.Tvůrci aplikace uvedli, že vytvořené štítky vždy odešlou Bluetooth signál, který bude zachycen nedalekým iPhonem (případně iPhony). Zařízení intepretuje subjekt, označený štítkem, jako ztracený. K odesílání veškerých dat dochází při koncovém šifrování. Poté dojde ke stažení zašifrované zprávy a jejímu lokálnímu dešifrování na Macu.

V průběhu vývoje této aplikace se bezpečnostním expertům ze zmíněné laboratoře podařilo zároveň také v aplikaci Najít pro operační systém macOS Catalina odhalit zranitelnost, kterou nahlásili společnosti Apple. K opravě této zranitelnosti došlo ve verzi macOS Catalina 10.15.7, kterou firma vydala v listopadu. Chyba v zabezpečení umožňovala škodlivé aplikaci získat přístup k dešifrovacím klíčům na iCloudu, stáhnout je, a následně dešifrovat zprávy o lokalizaci, odeslané přes nástroj Najít.

Operační systém iOS 14.5 obsahuje kromě jiného také podporu sledování Bluetooth zařízení třetích stran za pomoci nové karty v nativní aplikaci Najít. Ta využívá stejný protokol aplikace, který je používán také na Macu. Sledování v rámci této aplikace je v současné chvíli omezené pouze na sluchátka Beats a připravovaná bezdrátová sluchátka Belkin, v budoucnu by ale podporu aplikace Najít mohla nabídnout celá řada dalších Bluetoooth zařízení třetích stran.