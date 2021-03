Vyprodáno: iMac Pro již přímo od Applu nekoupíte

Minulý týden jsme vás na stránkách LsA informovali o tom, že se Apple s největší pravděpodobností chystá ukončit prodej svého iMacu Pro, což jsme dokládali poznámkami o dostupnosti počítače na e-shopu pouze do vyprodání zásob. Ode dne zveřejnění této zprávy nabraly věci opravdu velmi rychlý spád – během dalšího dne firma Apple oficiálně potvrdila, že se svým iMacem Pro končí, a v současné chvíli již tento počítač na jejím oficiálním webu nekoupíte.

Pokud byste nyní navštívili oficiální e-shop společnosti Apple a zamířili na stránku, věnovanou iMacu Pro, stále zde ještě narazíte na zmínku o dostupnosti počítače do vyprodání zásob. Nechybí zde fotogalerie produktu ani údaj o ceně. Na tlačítko s možností koupě si již ale nekliknete – iMac Pro je nyní již beznadějně vyprodaný, a to i přes to, že se relativně dlouho nedočkal žádného hardwarového upgradu a zejména z pohledu některých profesionálů se již brzy může začít jednat o stroj, který v některých ohledech již nemusí stačit. iMac Pro byl v prodeji od roku 2017, a v době jeho uvedení jej Apple propagoval jako svůj nejvýkonnější Mac. Profesionální uživatelé, kteří touží po závratném výkonu, mají dnes možnost pořídit si například nový Mac Pro, který Apple představil v roce 2019. Analytici se domnívají, že bychom se v blízké budoucnosti mohli dočkat příchodu Macu Pro, osazeného procesorem Apple Silicon.