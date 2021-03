Takto Apple vylepší v následujících třech letech fotoaparát svých iPhonů

Fotoaparáty jsou dlouhodobě jednou z největších zbraní iPhonů, čehož si je velmi dobře vědom i samotný Apple. V průběhu následujících třech let má proto pro své telefony alespoň podle analytika Ming-Chi Kua přichystána vylepšení, které posunou jejich fotoaparáty na zcela novou úroveň. Jako tradičně je však bude dávkovat pozvolna.

Zdroje Kua tvrdí, že na letošní rok má Apple kromě vylepšení ultraširokoúhlých objektivů v plánu i velmi slušné vylepšení teleobjektivu, který slouží primárně k bezztrátovému přibližování focených objektů. Ten by se měl letos skládat ze sedmi členů namísto stávajících šesti, díky čemuž by měl být celkově schopen snímat daleko ostřejší a kvalitnější fotky. V příštím roce by se pak měl Apple se sedmičlenným objektivem rozloučit a nasadit rovnou osmičlenný, čímž opět zvýší jeho snímací schopnosti. V roce 2023 pak má v plánu pokrok ještě větší – konkrétně nasazení periskopického typu objektivu, který bude fungovat na podobném principu jako periskopy v ponorkách (tedy bude de facto zaměřovat “za roh”), což Applu umožní nasadit o poznání větší teleobjektivovou fotosoustavu se zajímavějšími parametry například ve formě výrazně většího rozsahu optického přiblížení.

Periskopický systém objektivů není ve světě smartphonů žádnou převratnou novinkou. V současnosti jej totiž naleznete například u androidího Huaweie P30 Pro, který díky němu zvládá pětinásobný optický zoom a to v prvotřídní kvalitě. Současné iPhony přitom nyní zvládají maximálně 2,5x optický zoom, takže je jasné, že se mají v tomto směru rozhodně co učit. To si ale naštěstí Apple uvědomuje nejen podle informací od Kua, ale i podle celé řady patentů, které v souvislosti s objektivy pro budoucí iPhony v registruje. Je tedy jen otázkou času, kdy je výrazněji zlepší a to nejen periskopickým systémem, ale i dalšími možnostmi.