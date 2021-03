Jak na iPhone zvýšit soukromí a bezpečnost

Apple je jedna z mála technologických společností, která staví bezpečnost a soukromí svých uživatelů na první místo. Dokazuje nám to opravdu velice často – kromě reklam, které kalifornský gigant na tohle téma vytváří, jsme neustále svědky přidávání nových a nových funkcí, které soukromí a bezpečnost na jablečných zařízeních pokaždé posouvají o několik úrovní výše. iPhone je opravdu velmi bezpečný chytrý telefon, rozhodně to ale neznamená, že se můžete začít chovat naprosto bezohledně. Pořád o vás mohou různé webové stránky sbírat data, zároveň se můžete stát obětí hackerů, anebo třeba phishingu. Občas se stačí jen ocitnout na podvodné webové stránce a je vymalováno. V tomto článku se společně podíváme na 5 tipů, pomocí kterých můžete soukromí a bezpečnost na iPhonu zvýšit.

Provádějte aktualizace

Kalifornský gigant oproti své konkurenci vydává aktualizace všech svých operačních systémů opravdu velmi často. Tyto aktualizace přichází především s vylepšeními a novými funkcemi, nemluví se ale tolik o opravách různých bugů a bezpečnostních chyb. Tohle nám Apple opětovně dokázal například včera, kdy jsme se dočkali vydání iOS 14.4.1. V této verzi se nenachází žádné nové funkce, naopak v ní došlo pouze k opravě vážných bezpečnostních chyb. Právě kvůli takové bezpečnostní chyby se můžete jednoduše stát terčem nějakého útoku, popřípadě se může stát, že se někdo zmocní vašich dat. Proto svá zařízení opravdu pravidelně aktualizujte na nejnovější dostupné verze operačních systémů. iPhone aktualizujete tak, že přejdete do Nastavení -> Obecné -> Aktualizace softwaru, kde ji stačí vyhledat a popřípadě nainstalovat.

Aktivujte si Najít

Většina z nás si svůj iPhone stráží jako oko v hlavě. Kromě toho, že se jedná o relativně drahé zařízení, tak v něm máme uloženo nespočet citlivých dat – od fotek, přes videa, až po kontakty a zprávy. Veškerá tato data můžete jednoduše ochránit využitím kódového zámku a v případě ztráty tak máte prakticky stoprocentní jistotu toho, že se případný zloděj či nálezce vašich dat nezmocní. Jablečné produkty však v případě ztráty můžete také jednoduše najít, tedy pokud jsou zapnutá a připojená k internetu. Stačí, abyste měli aktivní funkci Najít, díky které si můžete zobrazit polohu iPhonu a dalších zařízení na mapě. Na jablečném telefonu můžete Najít aktivovat v Nastavení, kde nahoře klepněte na váš profil, a poté na Najít. Tady pak rozklikněte Najít iPhone a funkci pomocí přepínače aktivujte, stejně jako všechny ostatní.

Využívejte silná hesla

Pokud využíváte jednoduchá a snadno uhádnutelná hesla, tak vám rozhodně nepomůže ani bezpečnost jablečného telefonu. Na našem magazínu jsme se již několikrát věnovali tomu, jaká hesla byste měli využívat – viz článek níže. Ve zkratce je naprosto ideální, abyste hesla nechali vytvářet Klíčenku. Jestliže tuto funkci využívat nechcete a hesla si vybíráte sami, tak mějte na paměti několik aspektů. Silné heslo by mělo být ideálně co nejdelší – doporučuje se alespoň osm znaků. Naprosto nutné je poté využít malá a velká písmena, číslice i speciální znaky. Zároveň by heslo nemělo mít žádným způsobem smysl, zapomeňte tedy například na jména domácích mazlíčků, anebo manželů či manželek. Naprosto ideální je tedy snůška nic neznamenajících a náhodných znaků. Kromě toho se nebojte využít i dvoufaktorovou autentizaci.

Odstraňujte historii

Prakticky v každém webovém prohlížeči se při prohlížení ukládá historie. Pokud chcete mít jistotu toho, že se skrze vaše zařízení nikdo nedozví o tom, jaké stránky navštěvujete, tak je nutné, abyste tuto historii mazali. Toho docílíte jednoduše tak, že se přesunete do Safari, kde na domovské obrazovce klepněte dole na ikonu otevřené knihy. V horním menu se pak přesvědčte, že se nacházíte v sekci Historie (ikona hodin). Pak už jen stačí, abyste klepnuli vpravo dole na Smazat. Zobrazí se menu, ve kterém už jen stačí vybrat dobu, ze které chcete data historie smazat. Veškerá tato data se odstraní také ze všech ostatních zařízení, která máte vedená pod stejným účtem. Ideální je pak využívat anonymní režim, který po sobě v historii nezanechává stopy. Pro aktivaci anonymního prohlížení otevřete nový panel, a poté vlevo dole klepněte na Anonymní.

Používejte VPN

Posledním tipem, který dokáže posílit bezpečnost a soukromí na iPhone, je využívání VPN. Zkratka VPN je pro Virtual Private Network, tedy pro virtuální privátní síť. Služba VPN funguje relativně jednoduše – vaše zařízení se totiž při připojení k internetu nepřipojí přímo, ale právě přes jeden ze serverů VPN služby, které se nachází po celém světě. V rámci aplikace si tedy zvolíte, k jakému serveru se chcete připojit, a je hotovo. Webové stránky o vás nebudou schopné sbírat žádná data a nebudou ani schopné například určit vaši polohu či zjistit IP adresu. VPN je pak mimo jiné možné využít pro přístup k nějakému obsahu, který je uzamčen jen pro určitou zemi – například Disney+ a další. VPN služby totiž nabízí možnost pro připojení k serveru, který se nachází v konkrétní zemi. Jednoduše tak můžete webové stránky zmást a sdělit jim, že pocházíte z Ameriky (či z jakéhokoliv jiného státu), ve skutečnosti ale můžete sedět doma v Česku (či kdekoliv jinde).