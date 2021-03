Facebook chystá levný AR/VR headset. Chce jím konkurovat tomu od Applu

O tom, že by Apple měl v blízké budoucnosti konečně vydat svůj VR / AR headset, se mluví již nějakou dobu. Apple ale podle všeho nebude jedinou firmou, která se chystá zaplout do vod rozšířené a virtuální reality. CEO Facebooku Mark Zuckerberg se tento týden nechal v rámci vysílání podcastu The Information 411 slyšet, že o tuto oblast jeví zájem i jeho firma.

Moderátor podcastu Alex Heath se Zuckerberga v jednu chvíli zeptal na snahu Facebooku začít se čím dál tím méně spoléhat na Apple a Google, a začít „od píky“ pracovat na svých vlastních AR a VR produktech, zahrnujících vlastní procesory i vlastní operační systém. Zuckerberg při této příležitosti uvedl, že zejména v oblasti mobilních her je omezující spoléhat se na to, co vám umožní jiné společnosti, a s jasnou narážkou na Apple uvedl jako příklad potíže, se kterými se Facebook setkal při své snaze přinést svou vlastní herní platformu na chytré mobilní telefony. Zuckerberg se sice nezmínil explicitně o Applu, zmínil ale „různé app story s přísnými pravidly“. „Na desktopových prohlížečích nabízíme celou naši herní platformu, a v podstatě jsme ji nesměli aplikovat na mobilní telefony,“ uvedl.

V souvislosti s možným představením vlastního AR / VR headsetu a jeho cenou dále vysvětlil, že si Facebook klade za cíl nabízet tyto produkty za co možná nejnižší cenu, aby si je mohl dovolit opravdu každý. Podle Zuckerberga je právě snaha o udržení co nejnižší cenové hladiny tím, co Facebook odlišuje od řady ostatních společností. „Jedním z našich základních principů je to, že chceme posloužit každému,“ prohlásil, a dodal, že se soustředí nejen na to, jak vyrobit VR či AR zařízení, ale také na to, jak docílit toho, aby jeho cena činila 300 dolarů namísto tisíce, což je cena, o které se mluví právě v souvislosti s prvním VR headsetem od Applu.