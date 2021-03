Apple jí zablokoval na půl roku iCloud, jediným důvodem je “špatné” příjmení

Ani Apple a jeho softwary a služby nejsou neomylné. Tak přesně takto by se dal ve zkratce popsat příběh, který nyní prožívá jablíčkářka Rachel True. Ta se totiž dostala před pár dny do nezáviděníhodné, ale primárně velmi zvláštní situace, kdy jí Apple de facto omylem zablokoval na půl roku iCloud kvůli jejímu “špatnému” příjmení.

Rachel se na svém Twitteru pochlubila poměrně bizarní příhodou točící se kolem toho, že se po přihlášení do svého iCloudu, který dlouhodobě používá, najednou setkala s chybovou hláškou točící se kolem jejího příjmení. To totiž systém nevnímal jen jako slovo, ale jako součást systému, který měl zjednodušeně řečeno zajišťovat jeho funkčnost. Důsledkem celé zápletky je nynější blokace iCloudu na půl roku a tedy nemožnost jeho využívání.

Takto na iCloudu navýšíte úložiště:

S problémem se Rachel samozřejmě okamžitě obrátila na podporu Applu s tím, že by jej s ní velmi ráda vyřešila. Podpora však byla podle dostupných informací zprvu zcela bezradná. Jelikož se totiž jedná o problém vyžadující větší zásah do celkové funkčnosti systému, je nutné, aby jej provedli programátoři Applu, čímž se samozřejmě celý proces odblokování zdržuje. V průběhu tohoto týdne by se měl nicméně problém vyřešit a Rachel by se měla i se svým příjmením True do iCloudu opět pohodlně dostat.

Ačkoliv se jedná o poměrně bizarní případ, tak úplně za výjimečný se označit nedá. Pravdou totiž je, že podobné přešlapy se Applu čas od času zkrátka stávají a svět (až na nešťastlivce, kterého se týkají) zaujmou a mnohdy až pobaví. Jeden takový případ se nevyhnul ani mně osobně, kdy mi byl z naprosto nejasných důvodů zablokován FaceTime a iMessage kvůli údajným reklamním spamům, přičemž na blokaci mě nikdo neupozornil. Podpora mi však naštěstí s problémem dokázala relativně rychle pomoci, byť se zprvu též zdálo, že bude na problém krátká.