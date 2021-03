5 novinek, které by mohl Apple do konce března představit

Březen je s trochou nadsázky pro fanoušky Applu prvním zajímavým měsícem roku. Právě v jeho průběhu totiž Apple v minulosti zpravidla představoval své první hardwarové novinky a to jak přes tiskové zprávy, tak i na klasických tiskových konferencích nebo chcete-li Keynotes. A jelikož má Apple celou řadu novinek dle všeho připravenou i na letošní březen, pojďme si v krátkosti zrekapitulovat, co by mohl tento měsíc přinést.

AirTagy

Lokalizátory AirTags se dají s trochou nadsázky označit za paní Colombovou světa Applu. Ačkoliv se o nich mluví od podzimu 2018 prakticky nepřetržitě, jejich oficiální představení stále nikde a zda se tak stane nyní je taktéž otázkou. Prakticky všechny důvěryhodné zdroje jsou sice přesvědčeny o tom, že se tak určitě stane, avšak to byly ve výsledku i v předešlých letech téměř před každou Keynotes. Na jejich opravu je nicméně třeba dodat, že představení AirTagů v plánu skutečně několikrát bylo, ale kvůli problémům s výrobou či vývojem software je musel Apple odpískat. Tentokrát ale údajně nemá stát odhalení v cestě zhola nic, takže věříme, že se v průběhu března této dlouho očekávané novinky (doslova) dočkáme).

iPad Pro s mini-LED

Další “tutovkou”, se kterou se v průběhu jara a potažmo přímo března počítá je odhalení nové generace iPadů Pro. Dorazit má minimálně 12,9” model, který se má kromě brutálního výkonu pyšnit například i novým typem displeje – konkrétně panelem s mini LED podsvícením. Díky němu bychom se u něj měli dočkat zobrazovacích schopností velmi blízkých těm, které nabízí OLED displeje využívané od roku 2017 na iPhonech, čímž by udělaly iPady Pro skutečně obří krok vpřed.

Fotogalerie ipad pro 2021 4 ipad pro 2021 3 ipad pro 2021 2 ipad pro 2021 1 Vstoupit do galerie

AirPods 3. generace

Fotogalerie airpods 3 AIrPods 3 vzhled AirPods 3 vzhled Vstoupit do galerie

Letošní jaro by mělo potěšit i příznivce bezdrátových sluchátek AirPods. I na ty totiž Apple podle dostupných informací myslel a pro svět si po zhruba dvou letech čekání přichystal jejich další iteraci. Ta by měla částečně vycházet z AirPods Pro, avšak stále by si měla zachovat vlastnosti klasických AirPods v čele s jednoduchým peckovým designem. Zmenšit by se měla jejich nožka či nabíjecí pouzdro, díky čemuž se tak z kompaktního produktu stane ještě kompaktnější. A cena? Ta by se měla pohybovat kolem nynější hranice, maximálně pak někde mezi AirPods s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem a AirPods Pro.

AirPods Pro 2. generace

Přestože byla první generace sluchátek AirPods Pro představena na podzim – konkrétně roku 2019 -, s odhalením nové generace se počítá právě na jaře letoška. Tvrdí to alespoň většina zdrojů, dle kterých by měl Apple novinku ukázat po boku klasických AirPods. Co přesně od ní očekávat sice v tuto chvíli tak úplně nevíme, obecně se však dá počítat s lepším zvukem, delší výdrží baterie či menším tělem spolu s nabíjecím pouzdrem. Prakticky jisté je rovněž nasazení kvalitnějších mikrofonů nebo rychlejšího čipů pro potřeby Siri.

Fotogalerie AirPods Pro 2 - 5 AirPods Pro 2 - 3 AirPods Pro 2 - 4 AirPods Pro 2 - 1 +2 Fotek AirPods Pro 2 - FB Vstoupit do galerie

Apple TV

Fotogalerie Apple TV 4K nahled Apple TV 4K AppleTV nahled Apple TV 4K Vstoupit do galerie

Poslední generaci Apple TV ukázal Apple na podzim 2017, takže je jasné, že na novou čeká svět již jako na smilování. Její testy nicméně již nějakou dobu probíhají a proto se očekává, že bychom se jí též mohli dočkat už nyní – tedy v průběhu jara. O žádný megakrok vpřed se ale jednat (bohužel) nemá. Apple u ní totiž údajně počítá “jen” s výkonnějším procesorem, vyšší RAM pamětí, vyšším interním úložištěm a přepracovaným dálkovým ovladačem. Z hlediska designu se ale má jednat o produkt, který známe již řadu let.

Černý kůň – iPhone SE Plus

Přestože jsme v titulku článku lákali na 5 produktů, černého koně v podobě šestého produktu, jehož představení se nedá vyloučit, si zkrátka odpustit nedokážeme. Úniků točících se kolem iPhone SE Plus, který by měl být de facto jen upgradovaným iPhonem 8 Plus a měl by v nabídce Applu zaujmout místo po boku iPhonu SE 2. generace, jsme totiž v minulosti viděli již ohromné množství a proto by rozhodně nepřekvapilo, kdyby jej Apple rok po uvedení 4,7” SE 2 ukázal. Pravděpodobnost jeho představení je nicméně ze všech zde uvedených produktů nejnižší.