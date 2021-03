Test rychlosti: Jak si vede iOS 14.5 Beta 3 oproti iOS 14.4

Testování i nadále pokračuje. Apple v noci z úterý na středu našeho času vydal třetí betu iOS 14.5. Podle některých zdrojů bychom se ostré verze mohli dočkat někdy kolem 20. března. Na každý pád běžného uživatele zajímá, jakým směrem se na nové verzi jablečného systému ubírá plynulost systému. Na to se opět podíval youtubový kanál iAppleBytes, jenž se na aspekt rychlosti zaměřil na iPhonech SE 1.generace, 6s, 7, 8, XR a 11, a to ve srovnání s aktuálním iOS 14.4. Pod tímto odstavcem opět naleznete video z celého testu.

Fotogalerie iOS 14 1 iOS 14 2 iOS 14 3 iOS 14 4 +13 Fotek iOS 14 5 iOS 14 6 iOS 14 7 iOS 14 8 iOS 14 9 iOS 14 10 iOS 14 11 iOS 14 12 iOS 14 13 iOS 14 14 iOS 14 15 iOS 14 16 Vstoupit do galerie

Test započne jako obvykle u iPhonu SE 1. generace, u něhož můžeme spatřit rychlejší naběhnutí systému na aktuální verzi iOS. My se ale, ostatně jako vždy, zaměříme na aplikace třetích stran, jejichž rychlost spouštění je v posuzování rychlosti zpravidla nejprůkaznější. O zlomek sekundy můžeme vidět dřívější spuštění Twitteru, YouTube, Apollonu for Reddit a Snapchatu na iOS 14.4. Nyní je na řadě iPhone 6s, u kterého pozorujeme domovskou obrazovku iOS 14 dříve na zařízení s betou iOS 14.5, byť je rozdíl minimální. Při pohledu na aplikace můžeme sledovat rychlejší naskočení Facebooku a Twitteru na aktuální verzi iOS. V případě prvního jmenovaného je rozdíl dokonce ve výši několika sekund. IPhone 7 se rychleji spustí s přibližně sekundovým předstihem na iOS 14.4. Zde můžeme sledovat lepší práci Apollonu for Reddit na třetí betě. Ostatní aplikace se spouštějí obdobně. Na řadu přichází iPhone 8, u kterého černá obrazovka zmizí dříve opět na zařízení se současnou verzí systému, přičemž rozdíl je několikasekundový. U „osmičky“ vidíme rychlejší otevírání Twitteru, Apollonu for Reddit, Snapchatu a Instagramu na iOS 14.4. Ač jsou rozdíly malé, beta zde nevyhrává v téměř v ničem.

Nyní zde máme na řadě prvního zástupce modelu s Face ID, a sice iPhone XR, jehož domovskou obrazovku lze pozorovat dříve na modelu s aktuální verzí iOS, a to přibližně o dvě sekundy. Pokud jde o aplikace, zde zjistíme, že je to plichta. Žádná se totiž neotevře o tolik rychleji, aby to stálo za zmínku. Nejmladší ve výběru, tedy iPhone 11, „drží basu“ s většinou a opět se spustí dříve na iOS 14.4. I zde většina aplikací pracuje stejně. Zmínit lze snad jen o něco lepší práci Facebooku na iOS 14.4.