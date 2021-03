Čekání je u konce. Apple začal ve velkém otevírat Apple Story ve své domovině

Je to prakticky rok, co začal Apple s postupným uzavíráním svých obchodů v USA. Reagoval tak na tehdy postupně se šířící a sílící epidemii koronaviru COVID-19. První Apple obchody se uzavřely 14. března s tím, že se původně očekávalo, že půjde pouze o dvoutýdenní omezení. Realita nakonec byla úplně jiná a některé z obchodů vydržely zavřené skutečně téměř celý rok.

První obchody začal Apple znovu-otevírat už v květnu loňského roku. Jiné však byly zavřené celý rok přičemž u některých z nich to nebylo jen kvůli Covidu-19. V případě některých obchodů v Texasu se na jejich delším než plánovaném uzavření projevily také problémy spojené s neobvyklým počasím, které některé části Texasu poslední týdny zužovaly. I přes otevření Apple obchodů, ke kterému došlo v průběhu včerejšího a dnešního dne, v naprosté většině z nich stále fungují jistá omezení, která je třeba kvůli epidemii dodržovat. Pro zákazníky by to však nemělo být nikterak limitující.

Vídeňský Apple Store v režimu podzimních omezení:

Fotogalerie apple store viden 23 apple store viden 22 apple store viden 21 apple store viden 20 +20 Fotek apple store viden 19 apple store viden 18 apple store viden 17 apple store viden 16 apple store viden 15 apple store viden 14 apple store viden 13 apple store viden 12 apple store viden 11 apple store viden 10 apple store viden 9 apple store viden 8 apple store viden 7 apple store viden 6 apple store viden 5 apple store viden 4 apple store viden 3 apple store viden 2 apple store viden 1 Vstoupit do galerie

Co se týče Apple obchodů v dalších částech světa, zcela zavřené jsou například všechny Apple Story ve Francii nebo Brazílii. Většina ostatních však funguje v nějaké více či méně omezené míře, na které můžeme být zvyklí i z různých obchodů u nás.