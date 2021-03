Apple ukáže za dva roky iPhone snů. Bude bez jakéhokoliv výřezu či průstřelu v displeji

O dotykovém displeji smartphonů s nulovými rámečky a bez jakéhokoliv rušivého výřezu či průstřelu v něm sní fanoušci smartphonů prakticky od doby, co se začaly dotykové telefony dostávat na trh. Ačkoliv se jejich výrobci snaží tímto směrem dlouhodobě ubírat, zatím žádnému se nepovedlo přijít s telefonem, který by tato kritéria splňoval. Minimálně Apple však chce tuto věc již relativně brzy změnit.

Podle zdrojů velmi dobře informovaného analytika Ming-Chi Kua chystá Apple na rok 2023 další velký redesign jeho iPhonů, u kterého bude hrát hlavní prim jejich přední strana – tedy displej. Ten má totiž konečně přijít o veškeré rušivé prvky ve formě výřezů či otvorů pro senzory a sluchátka a uživateli tak nabídne jen obrovskou dotykovou plochu od okraje k okraji. Veškeré senzory má být totiž Apple schopný skrýt přímo pod displej, pod který umístí i čtečku otisků prstů. Ta by si nicméně měla odbýt svou premiéru už letos u iPhonů 13.

Co dalšího se dá od iPhonů pro rok 2023 očekávat je samozřejmě v tuto chvíli nejasné. Již dlouhé roky se však spekuluje o odstranění Lightning portu a vytvoření zcela bezportového telefonu, takže by asi nebylo překvapením, kdyby se k tomuto kroku Apple právě při dalším výrazném redesignu odhodlal. Pravděpodobné je nicméně to, že sám zatím tak úplně neví, jak bude iPhone 15 vypadat.