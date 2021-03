Apple odpískal výrobu některých 21,5” iMaců, představení nových klepe na dveře

Představení nové generace iMaců se výrazně pozměněným designem či čipy M1 je čím dál blíž. Vyplývá to alespoň z informací dlouhodobě spolehlivých zdrojů portálu AppleInsider, které tvrdí, že již kvůli blížícím se iMacům dokonce Apple odpískal výrobu některých 21,5” modelů – konkrétně pak těch s 512GB a 1TB SSD úložištěm. Toto tvrzení se přitom zdá jako pravdivé – dostupnost těchto modelových řad totiž celosvětově hapruje.

Proč Apple ukončil výrobu zatím jen u dvou modelů je sice v tuto chvíli otázkou, avšak jako jedno z nejpravděpodobnějších vysvětlení se jeví blížící se příchod redesignovaných iMaců v kombinaci s problémy s výrobou SSD právě pro tyto modely. Logicky tak pro něj bylo jednodušší utnout jejich výrobu a vyčkat na odhalení novinek, než zajišťovat na pár týdnů či měsíců zbrusu komponenty pro stroje, které budou již brzy patřit takříkajíc do starého železa. Nový design vycházející z Pro Display XDR v kombinaci s brutálním výkonem totiž prodejně staré generace iMaců zcela určitě vyšachuje.

Co se týče dalších informací o nové generace iMaců, těch bohužel příliš mnoho k dispozici není. Víme totiž o nich de facto už jen to, že se jich máme opět dočkat ve dvou velikostních variantách s tím, že menší se má pohybovat kolem 24”, větší pak buď zachová 27”, nebo naroste na 32” jako tomu je u Pro Display XDR. Pokud by vás pak zajímala cena, ta by se měla pohybovat na podobné nebo možná i stejné úrovni jako je tomu u iMaců nyní. Jejich odhalení je pak očekávání spíš v první polovině letoška.