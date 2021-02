Nové iMacy dorazí v pěti barevných variantách. Víme, jaké to budou

Zatímco v současnosti si můžete iMac koupit jen v jedné barevné variantě (nepočítáme-li model Pro, který je prodáván ve vesmírně šedé, zatímco zbytek je prodáván v klasické stříbrné), u nové generace těchto strojů budeme moci vybírat hned z několika odstínů. Tvrdí to alespoň zdroje velmi přesného leakera Jona Prossera, který se dnes rozhodl své dosavadní poznatky sdělit světu. Na co se tedy můžeme u nových iMaců těšit?

Z hlediska designu potvrdil de facto Prosser jen to, co jsme slyšeli od celé řady zdrojů v předešlých týdnech – tedy že se budou nové iMacy velmi podobat nedávno představeným Pro Display XDR. Oproti nim však budou mít širší rámečky, zachovají si nohu z předešlé generace iMaců a hlavně dorazí kromě stříbrné i ve vesmírně šedé, světle modré, světle zelené a růžové barevné variantě – tedy v barvách, ve kterých Apple v současnosti nabízí i iPady Air 4. generace. Barvy mají totiž u uživatelů v posledních letech alespoň dle průzkumů Applu úspěch, takže se je Apple rozhodl ve velkém nasadit i na jeho iMacy. Co se pak týče portové výbavy strojů, těšit se můžeme na zachování klasických USB-A portů, USB-C/Thunderbolt 3 porty, Ethernetovou zdířku a možná trochu překvapivě i slot na SD karty. iMacy tedy budou z hlediska konektivity více než dobré.

Kdy přesně stroje Apple představí je sice v tuto chvíli nejasné, jelikož jsou však podle Prossera minimálně barevné varianty stále v režimu testování, v řádu týdnů takřka 100% nedorazí. Mnohem pravděpodobněji se proto v současnosti jeví představení v červnu na WWDC, potažmo až na podzim letošního roku na speciální Keynote věnované Macům. Záležet pravděpodobně bude primárně na tom, v jakém stavu bude jeho dodavatelský řetězec z hlediska koronaviru. Pokud bude schopen vyrábět ve velkém, brzkému odhalení nemusí stát v cestě zhola nic.