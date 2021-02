V tomto balení letí MacBook z Číny až k vám domů a má se přitom jako v bavlnce

Pokud jste si někdy kupovali MacBook online, pak je velmi pravděpodobné, že vám dorazil v balení, ve kterém byl expedován přímo z fabriky, ve které se vyrábí. V momentě, kdy jste si však svůj MacBook koupili přímo v kamenné prodejně, pak vám jej prodejce předal pouze v klasické bíle krabici, kterou všichni dobře známe. Psát o krabici by nebylo u žádné jiné společnosti na světě zajímavé, ale pro fanoušky Applu je již samotné balení tím, co na produktech oceňují a je nutno podotknout, že Apple si nedává záležet pouze na takzvaném retail balení, ale i na balení, ve kterém váš počítač putoval přes půl zeměkoule až k prodejci nebo přímo k vám domů.

Z továrny putuje MacBook zabalený jednak v klasické bílé krabici, ale také v přepravní krabici, kterou můžete vidět na fotografiích v naší galerii. Tato krabice slouží pro bezpečnou přepravu počítače a neobsahuje žádné loga ani podobné věci, které by na první pohled značily, co se uvnitř nachází. Jedinou významnou informací, kterou si můžete na krabici přečíst je etiketa UN3481, která označuje, že se uvnitř nachází lithiová baterie. Jedná se o označení, které vyžaduje letecká přeprava. Na boční straně krabice pak vidíte také samolepku, na které se dozvíte, že váš počítač byl sestaven v Číně, objevíte zde čárkový kód a také sériové číslo. Právě díky této nálepce je možné počítače distribuovat po celém světě z fabriky do skladů distributorů a následně přímo do jednotlivých prodejen nebo přímo ze skladu k vám domů. Díky čárovému kódu a sériovému číslu totiž distributor ví, co se uvnitř balení nachází.

Mluvit o tom, že krabice je ze 100% recyklovaného a recyklovatelného materiálu, je v případě Apple asi zbytečné. Samozřejmě tomu tak je a to i přesto, že se jedná o velmi kvalitní lepenku a dokonce i závěrečné zalepení krabice je použita recyklovaná a recyklovatelná papírová lepící páska. Samotná retailová krabice s MacBookem je uvnitř přepravní krabice umístěna přesně uprostřed, kde ji drží vnitřní příčky, jenž slouží mimo jiné také k tomu, aby po otevření vysunuly retailovou krabici pohodlně nad úroveň přepravní krabice a šlo ji snadno vytáhnout. Pro Apple je velmi důležité, aby šetřil materiálem a samozřejmě také prostorem, protože nejdražší položkou v dopravě je převážet vzduch. Mezi retailovým a přepravním balením je tak jen minimum prostoru, který však dostačuje tomu, aby nedošlo k poškození retailového balení.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Z pohledu běžného uživatele se samozřejmě jedná o něco, co je naprosto zanedbatelné a nedůležité, ale pro opravdové fanoušky se jedná o zajímavé řešení toho, jak Apple dokáže dostat MacBook z Číny do kteréhokoli kouta světa bez toho, aniž by převážel vzduch nebo cokoli dalšího navíc a zároveň zajistil, že počítač dorazí v naprostém pořádku.