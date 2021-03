První ohebný iPhone má dorazit za dva roky, rozměry bude připomínat iPad mini

Ohebné smartphony se začínají ve světě pozvolna těšit čím dál větší popularitě, která navíc bude s jejich zvyšujícím se množstvím zcela určitě narůstat. Na vlně zájmu o tuto zajímavou novinku hodlá podle obrovského množství nejrůznějších analytiků a leakerů v dohledné době naskočit i Apple, který již pěkných pár let na ohebném iPhonu pracuje. Detaily o něm dnes přinesl analytik Ming-Chi Kuo.

Zdroje Kua tvrdí, že á Apple v plánu novinku představit už za dva roky – tedy v roce 2023. Záležet ale bude na tom, jak schopní budou jeho výrobní partneři, na kterých bude odhalení záviset. Pokud se u nich naskytnou výrobní problémy, ve hře je samozřejmě i odložení telefonu na později. Jak se však zdá, minimálně v konceptu telefonu má již Apple jasno. iPhone by se měl otevírat podobně jako Samsung Galaxy Z Flip “do véčka” s tím, že při otevření by měl jeho displej dosahovat 7,5” až 8”, což jsou zhruba rozměry, o kterých informovali leakeři již v minulosti. Pokud se tato úhlopříčka potvrdí, znamenalo by to, že by byl iPhone při rozloženém stavu podobně velký jako nynější iPady mini. ty totiž disponují úhlopříčkou 7,9”.

Otazníky v současnosti visí kromě úspěšnosti výrobních partnerů Applu i nad cenou tohoto telefonu. Už standardní iPhony totiž nejsou levnou záležitostí a pokud se Apple přidrží podobného stylu cenotvorby u jeho (r)evoluční novinky, dá se u ní předpokládat cena skoro až astronomická. Na druhou stranu je ale jasné, že drahý telefon díru do světa udělá jen stěží. Bude proto velmi zajímavé sledovat úniky z následujících měsíců či let a poté je porovnat s realitou po představení novinky.