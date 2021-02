Víme, jak bude vypadat první ohebný iPhone

Že Apple dlouhé roky pracuje na vývoji ohebného iPhonu není již dlouho žádným tajemstvím. Až v posledních měsících se však začínají na světlo světa dostávat první zajímavější úniky informací, které tuto dlouho očekávanou novinku detailněji poodhalují. O další z nich se pak dnes v noci postaral velmi přesný leaker Jon Prosser, kterému se podařil díky jeho zdrojům pocházejícím přímo z Applu zjistit finální design novinky – tedy alespoň v hrubých obrysech.

V minulosti Apple pracoval hned na několika typech ohebného iPhonu s tím, že některé vycházely ze Samsungu Galaxy Fold (tedy “knížkové otevírání”, jiné byly podobné “véčkovým” telefonům z minulosti a další zase vsázely na displej ohýbaný tak, jako by byl na hřbetu knihy, což je řešení využité například čínským Xiaomi. Vítězem testování se pak nedávno stal dle Prosserových zdrojů “véčkový” typ iPhonu, který se tedy bude velmi podobat například modelu Z Flip z dílny Samsungu.

Ačkoliv je telefon zatím stále v plenkách, už nyní má mít Apple jasno v tom, že se u něj nechce hnát do žádných extrémních rozměrů, ale chce jej vytvořit zhruba v rozměrech 6,1” či 6,7” iPhonů – tedy samozřejmě v otevřeném stavu. Jakmile by pak byl telefon zavřený, byl by z hlediska rozměrů vyjma tloušťky poloviční. Velmi zajímavé je pak to, že se jej Apple údajně chystá prodávat levněji než konkurence, aby jím nastartoval nový směr trhu. Tomu mají kromě ceny napomoci i zábavné pastelové barvy používané například i na iPhonech 11, 12 či XR.

Zde však bohužel dobré zprávy končí a začínají ty špatné. Přestože zdroje zatím neví, kdy přesně bude Apple schopen svůj první ohebný iPhone vydat, jsou si jisté tím, že to letos a ani v příštím roce bohužel nebude. Ani rok 2023 pak není dle Prossera jistý, jelikož je před kalifornským gigantem stále dlouhá vývojová cesta plná úskalí. Pokud si tedy na ohebný iPhone brousíte zuby i vy a říkali jste si, že byste na něj rádi přešli už z nyní využívaného telefonu, budete se se svým nynějším strojem muset vydržet ještě dost dlouho.