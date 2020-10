Chystaný ohebný iPhone se dočká velmi odolného displeje

Že Apple vyvíjí ohebné iPhony a iPady je již několik dlouhých let de facto veřejným tajemstvím. Přestože zatím nikdo příliš dobře neví, kdy bychom se prvních vlaštovek tohoto typu mohli dočkat, minimálně dle patentových přihlášek se zdá, že se na nich stále intenzivně pracuje a tím pádem by teoreticky nemuselo být jejich odhalení až tak vzdálené. Například nejnovější patent Applu odhaluje to, že bychom se měli u jeho ohebných produktů dočkat velmi odolných displejů.

Poškození displeje ve formě jeho prasknutí či poškrábání je noční můrou každého majitele smartphonu. Pro majitele ohebného telefonu pak může být toto poškození ještě větším strašákem, jelikož je naprostá většina smartphonů tohoto typu proklatě drahá a totéž platí i o jejich opravách. Aby byly právě opravy pro ohebné iPhony a iPady co nejméně nutné, vyvíjí Apple speciální ochrannou vrstvu pro displej, která by měla výrazně zlepšit jeho odolnost a to jak proti prasknutím, tak i proti škrábancům. Její funkčnost je by měla být ve své podstatě velmi jednoduché – zkrátka by překryla kritická místa, která jsou u telefonů nejpoškozovanější, a těm prodloužila životnost. Určitým způsobem by totiž měla vyplňovat mikrotrhlinky vznikající na displejích a tím eliminovat případné prasknutí s tím, že veškeré škrábance by pak zachytila jakožto svrchní vrstva přímo ona. Z jakého materiálu by měla být vrstva vytvořena je nicméně v tuto chvíli nejasné. Na zodpovězení této a dalších otázek si tedy budeme muset počkat až do samotného představení.