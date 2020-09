Ohebný iPhone se blíží. Apple pro něj začal testovat displeje od Samsungu

V posledních letech se nám zde začíná rozšiřovat poměrně zajímavý trend. Samozřejmě se jedná o ohebné displeje, u kterých prozatím kraluje Samsung. Podle nejnovějších zpráv si měl Apple u Samsungu objednat spoustu těchto ohebných displejů, které se aktuálně snaží implementovat do svých jablečných telefonů. Jako první o tomto informoval známý leaker Ice Universe skrze síť Weibo.

To ale není všechno. Údajně by se totiž nemělo jednat o jednorázovou zakázku, ale rovnou o roční spolupráci, kdy se Samsung prakticky stane hlavním dodavatelem této součásti. Leaker navíc poukázal na bezprostřednost samotné objednávky, z čehož můžeme usoudit, že se na ohebném iPhonu začne pracovat již během několika dnů či týdnů. Některé dřívější zprávy navíc potvrzovaly podobnou situaci. Apple měl stejnou položku odebírat už v minulém roce, kdy měly proběhnout první testy, které byly pravděpodobně úspěšné. Z tohoto důvodu chce kalifornský gigant nyní doladit poslední detaily a plně se vrhnout do vývoje jablečného telefonu se zmiňovaným ohebným displejem. Některé zdroje dokonce uvádějí, že bychom se takovéhoto produktu mohli dočkat již v příštím roce.

Samsung je klíčovým partnerem Applu, kterému již několik let dodává OLED panely. Společnost jako taková chce kompletně převzít trh s ohebnými displeji a stát se tak výhradním dodavatelem pro prakticky všechny výrobce. To, že si Apple pohrává s konceptem ohebného displeje navíc potvrzují i různé patenty. Celá záležitost ale rozděluje komunitu na dva tábory. Jedni se totiž netrpělivě těší na příchod ohebného telefonu od Applu, kdežto druzí proti této technologii protestují. Na jakou stranu se stavíte vy?