Apple poodhalil další detaily chystaného ohebného iPhonu

Apple chce být od nepaměti vnímán jako inovátor, jenž udává směr technologickému světu. V případě ohebných telefonů mu sice mírně ujel vlak, avšak nakonec by mu tato nemilá skutečnost mohla do karet. Jihokorejský Samsung totiž se svým Galaxy Fold díru do světa neudělal a potíže má také Razr od Motoroly, který se dočkal již několikátého odkladu. Jablečná společnost se tak na novou technologií adaptuje pomalu a obezřetně, ale již nyní je jisté, že to bude stát za to. Alespoň soudě dle nejnovějšího patentu, s nímž Apple přispěchal.

Apple do světa poslední dobou chrlí čím dál tím více patentů a není příliš divu. Spekulace ohledně chystaných zařízení ze stáje tohoto technologického giganta se totiž valí internetem jako lavina a tajnůstkářská společnost stále nechce prozradit, co schovává pod pokličkou. Detaily se dozvídáme pouze prostřednictvím patentů, které nám nastiňují vývoj dalších technologií a produktů. V tom nejnovějším se Apple zaměřil na skládací iPhone a na způsob, jak zamezit rychlému opotřebení při dlouhodobém používání. Právě v tomto aspektu totiž tkví největší technický problém, jelikož skládat a opět narovnávat displej může být v mnoha ohledech poměrně nešetrné. Jablečná společnost však naštěstí přišla na potenciální řešení, jenž by si s tímto neduhem mohlo poradit. Klíčem je totiž využít nejen obrazovku z flexibilního materiálu, ale také náležitě ohebný kryt, který displej zpevní a pomocí další vrstvy ho ochrání před mechanickým skládáním.

Obě části by byly pochopitelně napevno spojené a jediné volné místo by se nacházelo právě v bodu ohybu. Díky tomu by se zabránilo nechtěným posunům s displejem a případným poškozením způsobeným mechanickými součástkami. Kryt by mohl být vyroben z tvrzeného keramického materiálu, jakým je například sklo, keramický oxid kovu nebo z další, strukturně podobné látky. Kromě toho by ochranná vrstva na vnitřní straně mohla efektivně přilnout k obrazovce v místě dotyku při sklopení, a ochránit ji tak před případným poškrabáním. Jedinou otázkou je tloušťka, která by měla být dostatečná na to, aby měla nějaký efekt a zároveň stále umožňovala bezproblémové ohnutí displeje a manipulaci s materiálem.

To by mohly vyřešit jednotlivé části krytu, které by byly vyplněny měkčí a poddajnější hmotou, díky níž by nekladly takový odpor. Podobnou výplň by mohl obsahovat i podklad obrazovky, kterou by tímto způsobem bylo možné skládat přesně tak, aby se nevychylovala z osy. V praxi si představte skleněný podklad, vyplněný křemíkem nebo umělou hmotou. Tento nezvyklý výrobní postup by zajišťoval především snazší manipulaci s telefonem a možnost například stlačit displej, aniž by se vlivem okolního tvrdého materiálu poničil. Při ohýbání by měl navíc displej více prostoru a netřel by se o ostatní součástky. Podobného cíle by se dalo využít také pomocí podpůrných panelů zabudovaných podél obrazovky. Ty by zpevnily ohebnou část a zároveň by nabídly dostatek místa pro efektivní sklopení. Jak přesně by tento koncept v realitě vypadal je zatím otázkou budoucnosti, ale rozhodně se jedná o inovativní a nanejvýš zajímavý nápad, který má potenciál.