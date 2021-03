Apple si mne ruce. Procesory pro jeho iPhony budou udávat trendy i do budoucna

Společnost TSMC, která je hlavním dodavatelem procesorů pro Apple, je na nejlepší cestě k zahájení výroby komponent za pomoci 3nm procesu. Výroba za pomoci pokročilejší technologie by měla začít v druhé polovině tohoto roku, a zmíněný výrobce by měl být schopen zpracovat tři desítky tisíc destiček. Tento týden o tom informoval server DigiTimes.

U tohoto objemu výroby ale rozhodně nezůstane – firma TSMC má údajně v plánu rozšířit své 3nm výrobní kapacity až na 50 tisíc kusů komponent měsíčně, k tomuto navýšení by ale mělo dojít až v roce 2022. V dalším roce by měl objem výroby dosahovat dokonce až 105 tisíc jednotek měsíčně. 3nm proces zaručuje o 30 % nižší spotřebu energie a o 15 % vyšší výkon ve srovnání s 5nm procesem. K navýšení objemu výroby by ale u TSMC mělo dojít také v případě 5nm procesu, a to především z toho důvodu, že poptávka ze strany klientů neustále stoupá. Podle nejnovějších zpráv by firma TSMC měla v první polovině letošního roku navýšit výrobu na 105 tisíc jednotek měsíčně, přičemž toto množství ještě ve čtvrtém kvartálu uplynulého roku činilo 90 tisíc kusů. V průběhu druhé poloviny tohoto roku by pak mělo v 5nm procesu dojít k navýšení na 120 tisíc jednotek měsíčně, a v roce 2024 je cílem společnosti TSMC dosažení měsíční produkce 160 tisíc jednotek. Kromě Applu patří mezi odběratele TSMC společnosti AMD, MediaTek, Xilinx, Marvell, Broadcom nebo Qualcomm.

V poslední době se spekuluje o tom, že by Apple měl u svých letošních iPhonů 13 (nebo iPhonů 12S) použít čipy A15, vyrobené za pomoci 5nm+ procesu, který má mimo jiné zaručit vyšší výkon i vyšší energetickou účinnost. V iPhonech v roce 2022 by pak podle řady zdrojů měly být použity čipy A6, vyrobené u TSMC za pomoci 4nm procesu.