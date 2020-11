iPhony se dočkají 3nm už v roce 2022, popere se o ně Samsung a TSMC

Společnost TSMC, která pro Apple (ale také pro spoustu ostatních společností) vyrábí jejich procesory Ax, Mx a další oznámila své plány do budoucna. Jak se zdá, tak k zavedení masové výroby na 3nm výrobním procesu začne zhruba v polovině roku 2022 a přinese s sebou masivní nárůst zaměstnanců a rozšíření výrobních závodů.

V TSMC je v současné době zaměstnáno zhruba 15 tisíc zaměstnanců. Toto číslo se však během dvou let zvýší a to zhruba o třetinu v souvislosti s tím, jak bude docházet k přípravám a budování nových výrobních linek a technologických inovací souvisejícími s přechodem na modernější výrobní procesy. Současným technologickým vrcholem ve výrobě procesorů je u TSMC 5nm výrobní proces, na kterém jsou vyrobeny například současné procesory v iPhonech/iPadech či zcela nové Apple Silicon M1. Jak jsme psali již dříve, příští rok má dojít k vylepšení stávajícího procesu, z čehož vznikne tzv. 5nm+ výrobní proces. Opravdový skok přijde až v roce 2022, kdy by mělo dojít k zahájení výroby zcela nového 3nm výrobního procesu, a to někdy v polovině roku. Uvedl to samotný ředitel TSMC Liu Deyin

S příchodem 3nm výrobního procesu se očekává zvýšení výkonu čipů o 10-15 %, zároveň by mělo dojít ke zvýšení efektivity, tedy v praxi převedeno na zlepšení provozní vlastnosti čipů a to o 25-30 % v porovnání se současným procesem. Technologicky TSMC i nadále zůstane u FinFET struktury tranzistorů. Na poli výrobců mikročipů se však může schylovat ke konfliktu, neboť na rok 2022 Samsung plánuje příchod jejich vlastního a zcela nového 3nm výrobního procesu. Dle veřejných prohlášení již společnost tento výrobní proces důkladně testuje a už mělo dojít i k předběžným dohodám s potenciálními obchodními partnery. Investice do tohoto procesu Samsung stála údajně již 116 miliard dolarů.