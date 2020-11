O srdce budoucích iPhonů, iPadů či Maců se má i nadále starat TSMC

SoC A14 Bionic, které se nachází v nových iPhonech, bylo prvním komerčně použitým procesorem vyrobeným na 5nm výrobním procesu u Taiwanského gigantu TSMC. Apple s ním spolupracuje už dlouhá léta a jak se zdá, tento symbiotický vztah se jen tak měnit nebude.

Ze spolupráce těží jak Apple, který má u TSMC výsostné postavení vzhledem k celkové výrobní kapacitě, tak TSMC, pro kterou je Apple pravděpodobně tím nejdůležitějším obchodním partnerem a s jeho úspěchem firma náležitě bohatne. Budoucí spolupráce je tak zaručena a jak Apple, tak TSMC se důkladně připravují na to, co další modernizace výrobního procesu přinese.

V příští generaci Apple zařízení se dle zveřejněného reportu objeví procesory založené na inovovaném 5nm výrobním procesu, neboť TSMC údajně nedokáže do příštího roku dosáhnout takového pokroku, aby se dal nový proces označit jako 4nm. Čipy vyrobené příští rok tak budou vyrobeny na základě jakéhosi 5nm+ výrobního procesu, který TSMC interně označuje jako N5P.

Nasazení 4nm výrobního procesu by se mělo realizovat pro produkty představené v roce 2022, čímž by mělo dojít k onomu většímu vývojovému skoku, který zajistí větší efektivitu procesorů, lepší výkon a hustotu osazení. Kromě procesorů pro iPhony a iPady jsou nyní ve hře i SoC Apple Silicon M1 pro Macy. U nich se očekává, že se další iterace objeví už zhruba v polovině příštího roku, kdy by měly dorazit první zcela nové 14″ a 16″ MacBooky, a také Apple Silicon SoC vybavený iMac.