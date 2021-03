Apple: iOS 14 a iPadOS 14 již běží na drtivé většině aktivních iPhonů a iPadů

Operační systémy iOS 14 a iPadOS 14, které společnost Apple vydala pro širokou veřejnost v září lońského roku, si mezi uživateli poměrně rychle získal velkou oblibu. Apple tento týden oznámil, že jsou jeho nejnovější mobilní operační systémy v současné chvíli nainstalované na drtivé většině kompatibilních smartphonů a tabletů.

Podle zmíněných dat společnosti Apple je na 80 % všech aktivních smartphonů nainstalován operační systém iOS 14. Operační systém iOS 14 běží na 86 % modelů iPhonů, které byly představeny v průběhu uplynulých čtyř let. Tyto informace se zakládají na údajích z App Storu, které byly platné k 24. únoru tohoto roku. Co se týče loňského roku, běžel k 15. prosinci podle informací Applu operační systém iOS 14 na 72 % všech aktivních iPhonů a na 81 % modelů iPhonů, které byly představeny v průběhu posledních čtyř let. Operační systém iPadOS 14 běží podle Applu v současné chvíli na 70 % všech aktivních iPadů a na 84 % iPadů, představených v průběhu posledních čtyř let.

Údaje týkající se instalace iPadOS, také pocházejí z 24. února. V polovině prosince loňského roku byl operační systém iPadOS 14 nainstalován an 61 % všech aktivních iPadů a na 75 % modelů, představených za uplynulé čtyři roky. Podle Applu je na 12 % všech aktivních iPhonů stále ještě nainstalován operační systém iOS 13, případně dokonce starší verze. V případě iPadů a iPadOS 13 (a starších verzí tohoto operačního systému) se jedná o 16 % všech aktivních zařízení.