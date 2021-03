Výkon iPad Pro (2021): Letošní generace iPadů Pro bude stejně výkonná jako Macy s M1

Výkon, který bude nabízet iPad Pro (2021) už není tajemstvím. Díky velmi dobře informovanému reportérovi Marku Gurmanovi z Bloombergu a jeho zdrojům totiž již dnes víme, že se nové iPady Pro dočkají zhruba stejného výkonu jako Macy s M1 představené loni na podzim. Jednat se tedy bude doslova o výkonnostní bestie.

Když Apple první Macy s M1 ukázal, světu z nich spadla brada. Stroje totiž nabízí díky novým čipům naprosto skvělý výkon, o kterém si mohli jablíčkáři nechat u dřívějších verzí cenově stejných Maců s Intely nechat jen zdát. Nasazení čipu se stejným či podobným výkonem do nových iPadů Pro je tak rozhodně velmi dobrá zpráva pro každého, kdo u tohoto zařízení potřebuje výkonu co nejvíce. A co víc – podle dřívějších úniků informací se dokonce nedá vyloučit ani to, že se iPady dokonce dočkají přímo čipů M1 a Apple tak u nich opět vykročí ještě více vstříc sjednocení jeho softwaru a hardwaru.

Kdy přesně se nová generace iPadů Pro představí, co přinese a o jaké modelové řady se bude jednat není v tuto chvíli bohužel tak úplně možné. Jako nejpravděpodobnější termín se nicméně jeví už tento měsíc – tedy březen – a odhalení buď na Keynote či skrze tiskovou zprávu. Co se pak týče počtu tabletů, prakticky jistý je jen 12,9” model. Zda po jeho boku dorazí i 11” model, či se jej Apple rozhodne zaříznout, jak jsme v předešlých týdnech slyšeli, to ukáže až samotné představení novinek.