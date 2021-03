Jedno z nejočekávanějších vylepšení iPhonů 13 potvrzeno dalším zdrojem

Máte ve svém iPhonu tolik dat, že vám ani nynější maximální 512GB verze několika posledních generací nestačí? Pak pro vás máme velmi dobrou zprávu. Další zdroje totiž potvrdily, že má Apple letos v plánu maximální úložiště na iPhonech zdvojnásobit a z 512GB tak učinit 1TB.

O nasazení 1TB úložiště coby nejvyššího možného pro iPhony 13 Pro jsme vás informovali již před pár týdny poté, co se o něm dozvěděl leaker Komiya. Před pár hodinami se pak tato věc podařila ověřit analytikům ze společnosti Wedbush, jejichž zdroje se v minulosti již několikrát ukázaly jako velmi dobré. Dle těch má Apple už v nasazení 1TB úložiště zcela jasno a už jej má mát dokonce i velmi slušně otestované. 1TB úložný čip je totiž využíván v naprosté většině prototypů, které jsou momentálně k dispozici.

Jak bylo nicméně zmíněno výše, s 1TB se počítá jen u vyšší řady Pro, ve které by měl nahradit 512GB variantu či některou z menších, aby se zachoval celkový počet tří úložných verzí. Co se pak týče levnějších iPhonů 13, u těch se očekává též zdvojnásobení maximální kapacity úložiště a to ze 256GB na 512GB. Jak se v obou případech tyto upgrady podepíší na ceně je nicméně v současnosti velkou neznámou, stejně jako termín jejich představení či název. Spekuluje se totiž o tom, že se místo iPhonů 13 dočkáme “jen” řady 12S.