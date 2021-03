Pokud jste se v posledních týdnech stali vlastníky nového HomePodu mini, tak nám nezbývá nic jiného než vám pogratulovat. I přesto, že byl menší bratříček původního HomePodu představen již před několika měsíci, tak se stále jedná o relativně nedostatkové zboží. Právě díky HomePodu mini všeobecně v České republika vzrostla popularita tohoto chytrého reproduktoru, a to především díky ceně a výkonu. Jestliže se s HomePodem nyní snaží skamarádit, tak by vás mimo jiné mohlo zajímat, jakým způsobem na něm lze nastavit minutku, potažmo časovač. To se hodí například při vaření, anebo když na cokoliv jiného nechcete zapomenout.

Jak na HomePodu nastavit minutku

Chcete-li HomePod využívat na sto procent, tak se musíte bezesporu naučit využívat Siri. Některé věci, které HomePod umí, lze totiž využít jen a pouze s pomocí Siri – to znamená, že prostě a jednoduše nenajdete grafické rozhraní konkrétní funkce. Jednou z nich je právě i nastavení minutky či časovače. Pro nastavení postupujte následovně:

Prvně na vašem HomePodu aktivujte hlasovou asistentku Siri.

Můžete tak učinit vyřčením hlasového příkazu Hey Siri, anebo můžete podržet prst na dotykovém kroužku HomePodu.

Hey Siri, anebo můžete podržet prst na dotykovém kroužku HomePodu. Jakmile tak učiníte, tak je nutné, abyste řekli „Set timer to [čas]“. Pokud například chcete nastavit minutku na 10 minut a 45 sekund, tak řekněte „Hey Siri, set timer to 10 minutes and 45 seconds.“

„Set timer to [čas]“. Poté, co časovač skončí, tak se rozezní tón. Ten můžete vypnout příkazem „Hey Siri, turn off the timer.“, anebo stačí klepnout prstem na dotykový kroužek.

Ten můžete příkazem „Hey Siri, turn off the timer.“, anebo stačí klepnout prstem na dotykový kroužek. Chcete-li se zeptat, kolik času zbývá do konce časovače, tak řekněte příkaz „Hey Siri, what are my timers.“

Fotogalerie HomePod mini HomePod mini baleni HomePod mini krabicka HomePod mini uboxing +17 Fotek HomePod mini HomePod mini adapter HomePod mini baleni HomePod mini homePod mini black HomePod mini HomePod mini kabel HomePod mini HomePod mini green light HomePod mini detail Zdroj: Redakce Letem světem Applem HomePod mini HomePod mini display HomePod mini textil HomePod mini Apple Apple HomePod mini Apple HomePod display Vstoupit do galerie

Předčasné ukončení

Výše uvedeným způsobem je tedy na HomePodu možné nastavit minutku. V určitých případech ale můžete konkrétní věc dokončit ještě před časovačem, tudíž by se hodilo vědět, jakým způsobem ho můžete předem ukončit. V tomto případě stačí, abyste Siri řekli příkaz „Hey Siri, cancel the timer.“ Pokud byste chtěli deaktivovat veškeré časovače v případě, že jich máte nastavených více najednou, tak řekněte příkaz „Hey Siri, cancel all timers.“