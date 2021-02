Recenze Marshall Major IV: Stále stejně skvělé, nově s výbavou navíc a brutální výdrží

Bezdrátová sluchátka Marshall v posledních zaznamenala obrovský nárůst v popularitě. Sami jsme jich už v redakci několik měli, včetně vrcholného modelu Monitor II A.N.C, Minor II nebo Major III. A právě poslední jmenovaný model se z kraje tohoto roku dočkal nástupce a do obchodů během několika následujících týdnů dorazí Marshall IV. Měl jsem možnost se s tímto modelem během uplynulých dvou týdnů seznámit, pojďme se tedy podívat na to, jak navázal na svého velice populárního a dobře hodnoceného předchůdce.

Specifikace

Fotogalerie Marshall Major IV promo Marshall Major IV promo Marshall Major IV promo Marshall Major IV promo +2 Fotek Marshall Major IV promo Vstoupit do galerie

O zvukový přednes se starají 40 mm dynamické měniče disponující frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz, citlivostí 99 sB SPL a impedancí 32 Ω. O bezdrátovou komunikaci se stará Bluetooth 5.0 a o provoz pak integrovaná baterie o nespecifikované kapacitě. Ta nabízí naprosto bezkonkurenční výdrž až 80 hodin na jedno nabití, což je v tomto segmentu skutečně neobvyklá hodnota. Sluchátka navíc, kromě dnes už standardního USB-C konektoru pro nabíjení, podporují také bezdrátové nabíjení položením pravé mušle na nabíjecí podložku. Kromě bezdrátového provozu je možné sluchátka využívat i v klasickém kabelovém režimu, v balení se nachází kvalitní točený audio kabel, společně s USB-A/USB-C nabíjecím kabelem.

Provedení

Sluchátka na první pohled zaujmou svou nízkou vahou, která výrazně přispívá k pohodlí (viz níže). Mušle i rám sluchátek jsou z plastu, jejich polstrování je však dostatečné, působí kvalitním dojmem a je pohodlné. Náušníky z koženky budou pravděpodobně trpět stejným neduhem jako všechna podobná sluchátka, tj. v teplých měsících se pod nimi můžete trochu potit, ale s tím se u tohoto materiálu nedá příliš mnoho dělat. Sluchátka jako celek působí velice solidně, nikde nevržou a při používání a manipulaci nevydávají žádné další nepříjemné zvuky. Mušle jsou uchycené na kovových pojezdech, které jsou poměrně bytelné a měly by tak něco vydržet. Design sluchátek je také povedený, byť zrovna v tomto ohledu jde o velice subjektivní záležitost. Z hlediska provedení však není sluchátkům co vytknout.

Ergonomie a ovládání

Totéž se dá říci i o ergonomii, která je velice dobrá. Díky nízké váze a dostatečnému polstrování jsou sluchátka velice pohodlná a to i po několikahodinovém používání. Díky jisté flexibilitě pojezdů držící mušle se navíc sluchátka dokáží částečně přizpůsobit tvaru uší a měla by tak být komfortní pro naprostou většinu uživatelů. Rozsah nastavení pojezdu je poměrně široký a do sluchátek se tak budou vejít i jedinci s většími proporcemi hlavy – zároveň se dají sluchátka pohodlně nosit například s kulichem.

K ovládání slouží klasický více směrný joystick, který nabízí celou řadu funkcí od ovládání přehrávané hudby, hlasitosti, aktivace hlasové asistentky či příjem a odmítnutí hovoru. Žádné další ovládací prvky na sluchátkách nejsou, vše tedy zastane pravá ruka. Na ovládání je velice snadné si zvyknout a jakmile si zapamatujete jednotlivé funkce, ovládání je velice přirozené. Co trochu zamrzí je absence automatického vypnutí. To bylo neduhem u předešlé generace a bohužel jej musíme opakovat i zde.

Zvuková kvalita

Co se týče zvukové kvality, ta potěší všechny fanoušky tvrdší muziky. Od rocku přes všemožné druhy a poddruhy metalu jsou ideálním zvukovým zdrojem pro které jsou sluchátka Marshall naladěná. Dobře si však poradí i s jinými žánry které nabídnou hutný basový projev a řízné výšky. Zvukový projev jako takový je příjemný, adekvátně hutný a poměrně čistý a detailní. Při vyšším vybuzení dochází k drobnějšímu zkreslení, to je však v této kategorii sluchátek normální jev. Pro běžný každodenní poslech je však zvuková kvalita více než dostatečná a troufám si tvrdit, že sluchátka kvůli zvukové kvalitě rozhodně vracet nebudete.

Závěr

Bezdrátová sluchátka Marshall Major III byla velice povedená a nová generace je i přesto posouvají o kus dál. Po zvukové stránce se toho příliš mnoho nezměnilo, nově však sluchátka disponují více než dvojnásobnou výdrží (která byla už u předešlé generace velice dobrá) a moderní konektivitou v podobě USB-C portu a podporou pro bezdrátové nabíjení. Z hlediska provedení a designu není sluchátkům také co vytknout. Ve své cenové kategorii tak jde o velice lákavý produkt, který nemůžeme nedoporučit.

Marshall Major IV si můžete zakoupit za 3790 Kč zde