Recenze sluchátek Marshall Monitor II A.N.C.: Jedním slovem skvělé

Společnost Marshall není třeba nějak sáhodlouze představovat. Legendární anglická značka, jež se proslavila svými kytarovými aparáty, už nějaký ten pátek působí také v segmentu spotřební elektroniky. Například loni na podzim jsme se mohli podívat na bezdrátový reproduktor Tufton, který nás velmi příjemně překvapil. Bude se to samé opakovat u vrcholného sluchátkového modelu Monitor II A.N.C.?

Specifikace

Z názvu této novinky se dá vyčíst hodně. V první řadě by měla sluchátka nabídnout neutrální podání zvuku, ke kterému Marshall hlásí nejen jménem, ale také grafem na obalu, který naznačuje poměrně neutrální podání zvuku napříč jednotlivými frekvencemi. O jejich zprostředkování se starají 40 mm dynamické měniče disponující frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz. Zkratka ANC napovídá, že sluchátka disponují funkcí pro aktivní potlačení okolního hluku, která, jak si povíme za chvíli, funguje velmi dobře. Integrované baterie disponují dostatečnou kapacitou, která stačí k až 30 hodinám poslechu při zapnutém ANC a k až 45 hodinám bez zapnutého ANC. Sluchátka se nabíjí za pomocí USB-C konektoru a jen 15 minut jim stačí k pěti hodinám fungování. Celková doba nabití je zhruba 2 hodiny. Sluchátka disponují Bluetooth 5.0, samozřejmě obsahují mikrofon a fyzický audio konektor pro použití v kabelovém režimu (vinutý audio kabel v balení). V krabičce najdeme kromě sluchátek a kabelu ještě příjemný látkový obal.

Provedení

Hned po vybalení sluchátek z krabice je patrné, že jde o velmi kvalitně zpracovaný model. To se také potvrdilo po dvoutýdenním testování. Náušníky jsou z texturovaného plastu, který připomíná skořepinu, a mají v sobě gumový nápis Marshall. Koženkové polstrování náušníků je velmi příjemné, a tak akorát hluboké. Vzhledem k uzavřené povaze sluchátek se budete v letních měsících možná trochu potit, na druhou stranu toto řešení přináší lepší pasivní odhlučnění a další výhody či nevýhody spojené s uzavřeným designem. Přechodový díl mezi náušníky a hlavovým mostem je také z plastu, stejně jako most jako takový. V obou případech jde však o velice pevný výlisek, který na první pohled (a omak) připomíná kov. Most je adekvátně polstrovaný

Sluchátka se dají složit do poměrně kompaktní podoby, která je vhodná k transportu. Z hlediska provedení jim není vůbec co vytknout. Nikde nic nevrže, nastavování velikostí hlavového mostu je doprovázeno citelným „kliknutím“, jednotlivé pozice jsou očíslované a dobře drží. Tlačítka fungují skvěle.

Ergonomie a ovládání

Z hlediska ergonomie si také nemohu na nic stěžovat. Sluchátka jsou velmi pohodlná (i přes nepatrně vyšší váhu 320 gramů) a to i při delším nošení. V nadcházejících měsících může být problém s větráním, ale to je dáno uzavřenou konstrukcí tohoto modelu. Vzhledem ke 40 mm měničům jsou náušníky adekvátně veliké a pro některé majitele nemusí být tak pohodlné jako u sluchátek s 50 mm měniči.

Co se týče ovládání sluchátek, je možné jej rozdělit na dvě části – na ovládání fyzickými tlačítky na sluchátkách a na ovládání skrze doprovodnou aplikaci Marshall Bluetooth. Na sluchátkách najdeme celkem tři tlačítka. Jedno se nachází na každé straně na přechodovém dílu mezi náušníky a mostem – v prvním případě slouží pro vypnutí/zapnutí ANC, v druhém pak pro změny ekvalizéru (to se však dá upravit v aplikaci). Na pravém náušníku se pak nachází neobvyklý 4směrný Dpad, který slouží jak pro zapnutí/vypnutí, tak pro ovládání hlasitosti, přehrávání hudby a dalších možností spojených s funkcemi telefonu. Chce to trochu cviku, ale nakonec je ovládání velmi snadné.

Doprovodná aplikace Marshall Bluetooth

Jako u většiny moderních Bluetooth sluchátek z vyšších tříd, i zde najdeme doprovodnou aplikaci. Po jejím stažení a spárováním s telefonem skrze ní můžeme upravovat hned několik věcí. V první řadě je zde možné namapovat „M-Button“ na jednu ze tří funkcí, a to buď na přepínání 3 presetů ekvalizéru, nebo na spuštění Google Asistentky či Siri. Dále zde najdeme ovládání ANC a možnost nastavení propustnosti okolních zvuků do sluchátek, již zmiňovaný pětipásmový ekvalizér s možností dvou vlastních presetů, časovač vypnutí a další drobná nastavení.

Zvuk

Marshall Monitor II A.N.C. hrají velmi dobře. Zvukový projev je příjemný, čitelný a do jisté míry by se dal označit i za neutrální. V tento moment však na scénu nastupuje funkce ANC, která chtě nechtě charakter zvuku mění. Tento jev je pro sluchátka s ANC běžný a já osobně se s ním setkal snad u všech modelů, které aktivním potlačením okolního hluku disponovaly. Zvukový projev je při zapnutém ANC „ostřejší“. Dojde k mírnému zvýraznění výšek na úkor basů a středů a celkové nepatrné změně projevu. V prostředí autobusu, vlaku či metra jde však takřka o nepostřehnutelnou věc. Při vypnutém ANC má zvukový projev sluchátek o něco větší „sílu“ a je více neutrální.

„Referenční“ zvuk, jaký poskytnou jiné skutečně neutrální „studiové monitory“ zde však nenajdeme. A ono to je možná i dobře, jelikož studiově neutrální, až analytický zvuk mnohých studiových sluchátek by mohl být pro většinu posluchačů příliš nudný. Díky přítomnosti ekvalizéru je navíc možné si se zvukovým projevem ještě trochu více pohrát.

Závěr

Marshall Monitor II A.N.C. jsou velmi dobrá sluchátka. Disponují špičkovým provedením, příjemným vizuálním stylem (který je však subjektivní záležitostí) a kvalitní zvukovou produkcí. ANC funguje spolehlivě, doprovodná aplikace nabízí nějaké ty funkce navíc a výdrž baterie je skvělá. Pokud vás neodradí poměrně vysoká cenovka a hledáte stylová, funkční a dobře vypadající sluchátka, tento model rozhodně stojí za zvážení.