Historie iMessage: Od zpráv k efektům a Memoji

Služba iMessage je již řadu let nedílnou součástí života jablíčkářů, a řada z nás si bez ní již neumí používání svých Apple produktů představit. V dnešním článku si připomeneme, jak se služba iMessage vyvíjela a jak se v průběhu let postupně měnila.

Začátky služby iMessage

Služba iMessage byla poprvé představena světu na konferenci WWDC v roce 2011 spolu s operačním systémem iOS 5. Již v samém počátku se setkala s nadšenou odezvou jak ze strany uživatelů, tak také ze strany odborníků. Nabízela velmi vítanou kombinaci textových zpráv a funkcí, které do té doby byly k dispozici pouze v rámci MMS zpráv. Uživatelé brzy zjistili, že posílání obrazových souborů probíhá prostřednictvím iMessage o poznání rychleji než v případě tradičních MMS zpráv, a navíc je možné posílat fotografie v plném rozlišení. Služba iMessage fungovala při připojení na mobilní data nebo Wi-Fi vždy mezi dvěma zařízeními od Applu, a fungovala zcela automaticky – uživatel zkrátka vytvořil a odeslal zprávu, a systém již sám dokázal rozpoznat, zda má adresát také iPhone, a doručit v takovém případě danou zprávu v iMessage formátu – uživatelé nemuseli vůbec nic stahovat, instalovat ani aktivovat.

Vývoj a funkce iMessage

Fotogalerie iMessage iOS 5 iMessage iOS 6 iOS 6 a 7 7 iMessage iOS 8 +10 Fotek iMessage iOS 9 ios-10-imessage-efekty-fb ios-10-rucni-psani-imessage-fb iOS-11-iMessage-Apps-featured iOS 11 Beta 3 novinky 12 V aplikaci zprávy je možné vyhledávat v seznamu stažených iMessage aplikací iOS 13 iMessage hlasova zprava 4 iOS 13 iMessage hlasova zprava 3 nove_memoji_ios14_9 zpravy_zmena_nazvu_obrazku_ios14_5 Vstoupit do galerie

S příchodem operačního systému iOS 6 v roce 2012 získali uživatelé možnost přijímat zprávy typu iMessage také na iPadech bez SIM karty – stačilo, aby byl daný iPad přihlášený ke stejnému Apple ID jako iPhone. Služba iMessage byla také nově začleněna do nativní aplikace Text, což uživatelům značně zjednodušilo její používání. Operační systém iOS 7 přinesl službě iMessage především řadu výrazných designových změn, došlo ale také například ke zjednodušení prohlížení odeslaných fotografií nebo zobrazení kontaktních informací. Operační systém iOS 8 v roce 2014 již do iMessage přinesl i řadu nových funkcí. Většina z nich se týkala hromadných konverzací, ve kterých nyní uživatelé získali mnohem více možností, co se týká správy a ovládání, operační systém OS X Yosemite zase přinesl funkci psaní textových zpráv také na Macy. S příchodem operačního systému iOS 9 získali uživatelé možnost vyhledávání a zvýraznění textu v nativních Zprávách. Poměrně velké změny přinesl iOS 10 – iMessage se dočkaly vlastního App Storu, který uživatelům umožňoval stahování aplikací třetích stran, a zprávy tak bylo možné obohatit o samolepky, hry a další obsah. Další novinkou byly efekty typu bubliny, neviditelný inkoust, balónky, konfety nebo třeba možnost ručního psaní na Apple Watch. V iOS 11 přibyla možnost posílání Apple Pay plateb prostřednictvím iMessage, majitelé tehdy nového iPhonu X získali také funkci Animoji. Další verze operačního systému iOS přinesla funkci Memoji, s jejíž pomocí si uživatelé mohli vytvořit vlastní kreslenou 3D podobiznu, a přibyly také nové textové a GIF efekty. S příchodem iOS 13 si mohli uživatelé v rámci služby iMessage vytvořit svůj vlastní profil a přidat k němu obrázek nebo fotografii, přibyla také možnost vytvořit iMessage samolepky z Memoji a Animoji. Operační systém iOS 14 zase umožnil uživatelům připínat vybrané konverzace na horní část displeje, přidat ke skupinovému chatu vlastní obrázek, označovat další účastníky chatu nebo si třeba ještě lépe přizpůsobit notifikace.