Evoluce klávesnic od Applu: Od technologického pravěku po Magic Keyboard

K historii produktů od společnosti Apple patří nejen počítače, smartphony, tablety či hudební přehrávače, ale také hardwarové klávesnice. Těch sice Apple za dobu své existence nevyprodukoval příliš moc, jejich evoluce je ale i přesto zajímavá.

Od stavebnice k Lise

První počítač z dílny jablečné společnosti – Apple I – klávesnici zcela postrádal. První skutečné jablečné klávesnice se začaly objevovat až od roku 1977, kdy cupertinská společnost přišla se svým počítačem Apple II. Klávesnice od Applu se koncem sedmdesátých let minulého století vyznačovaly hnědým zbarvením s bílým potiskem, a postrádaly číselnou část. Klávesnice pro modely Apple II a Apple II+ obsahovaly celkem dvaapadesát kláves, do klávesnice k počítači Apple III přidala jablečná společnost navíc ještě číselnou klávesnici a pár příkazových kláves navíc. S modely Apple IIe a Apple III+ v první polovině osmdesátých let pak přišly béžové klávesnice s černě zbarveným potiskem. Tyto klávesnice opět postrádaly číselnou části (číslená klávesnice byla k dostání zvlášť), Apple jim ale přidal klávesu Delete. V témže roce pak z dílny Applu vzešla první samostatná klávesnice Lisa Keyboard, kterou bylo možné k počítači připojit přes TRS port. Lisa Keyboard měla integrovanou numerickou klávesnici a obsahovala také specifickou příkazovou klávesu, podobnou té, která u modernějších kláves sloužila k otevření diskové mechaniky.

Přichází Macintosh

S příchodem Macintoshe došlo u klávesnic od Applu k dalším změnám. Klávesnice se k počítači připojovaly pomocí kabelů, připomínajících kabely k pevné telefonní lince. První Macintosh Keyboard postrádala klávesy se šipkami, neměla ani integrovanou numerickou klávesnici – tu Apple prodával zvlášť. V roce 1986 přišla Macintosh Plus Keyboard s vestavěnou numerickou klávesnicí, o rok později ji Apple aktualizoval o novou barevnou variantu Platinum Gray. V letech 1986 – 1992 vyráběla společnost Apple klávesnici Apple Desktop Bus Keyboard, která k připojení využívala rozhraní Apple Desktop Bus (ADB) a byla kompatibilní jak s Macintoshi, tak i s počítači produktové řady Apple. Jednalo se zároveň o první jablečnou klávesnici, která byla k dostání v barevné variantě Snow White. Koncem osmdesátých let minulého století spatřila světlo světa Apple Keyboard, známá též jako Apple Standard Keyboard. Náročnější uživatelé si pak mohli pořídit Apple Extended Keyboard s bohatší nabídkou funkčních kláves. Extended Keyboard byla nejtěžší klávesnicí v tehdejší nabídce Applu, a na řadě pracovišť byla zavedena coby standard. V roce 1990 představila cupertinská společnost spolu s Macintoshem Classic klávesnici Apple Keyboard II s možností nastavení úhlu za pomoci „nožiček“ na spodní části a mírně pozměněným designem. Po uvedení Macintosh TV byla Apple Keyboard II k dostání také v černé barvě. O tři roky později přišla novinka v podobě přizpůsobitelné ergonomické klávesnice Apple Adjustable Keyboard se samostatnou numerickou klávesnicí, ta se ale s příliš velkým úspěchem bohužel nesetkala. V roce 1994 přišla AppleDesign Keyboard. Mělo se jednat o náhradu za Apple Extended Keyboard II, a tento model se vyznačoval menší vahou, jediným ADB portem pro myš a měkčím stiskem kláves, uživatelé ji ale příliš pozitivně nehodnotili. Apple o tři roky později spolu s 20th Anniversary Macem představil také příslušnou klávesnici v černé barvě s volitelným trackpadem a opěrkami na zápěsti, ta se ale neprodávala samostatně.

Od iMacu po současnost

Počítače produktové linie Apple IIe a Apple IIc byly vybavené integrovanými klávesnicemi, a v průběhu devadesátých let byla variabilita jablečných klávesnic poměrně velká. K zásadní změně nejen po stránce designu došlo v roce 1998, kdy cupertinská společnost přišla se svým prvním iMacem. Jeho součástí byla sladěná klávesnice s barevného průsvitného plastu (prvními barevnými variantami byly Bondi Blue a Graphite), k počítači se připojovala přes USB port a její součástí byla i numerická klávesnice a klávesy se šipkami. S novým miléniem se uživatelé dočkali klávesnice Apple Pro Keyboard s průsvitným tělem a černými klávesami, ta se ale na trhu ohřála pouhé tři roky. S příchodem iMacu G4 v roce 2002 se Apple opět uchýlil ke klávesnicím v bílé barvě, u bezdrátové Bluetooth klávesnice odstranil “nožičky” a opatřil ji stabilní základnou. V roce 2003 zahájil Apple výrobu klávesnic Apple Keyboard s hliníkovou základnou, a to v „drátové“ i Bluetooth verzi. V roce 2009 přišla na svět nová verze jablečné klávesnice, do které se vkládala dvojice klasických tužkových baterií, v roce 2015 pak spatřila světlo světa Magic Keyboard s nabíjením přes Lightning konektor. O tři roky později vydal Apple její variantu v barvě Space Gray s numerickou klávesnicí, klasická varianta byla i nadále k dostání pouze v bílé barvě.