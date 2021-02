Konec upatlaných Maců? Apple chce vyrábět MacBooky z titanu

Známe to všichni, hliníkové MacBooky krásně vypadají a jsou (relativně) příjemné na dotyk, ale zároveň nejsou příliš odolné proti otiskům prstů, šmouhám a dalším nečistotám, které se na nich mohou postupem času objevovat a vyžadují čištění. Tomu chce Apple do budoucna zabránit, což naznačují informace z nově zveřejněného patentu, na kterém je popsaný laptop z materiálu, jež by měl nabídnout daleko větší odolnost nejen vůči nečistotám.

Již předchozí uznané patenty naznačovaly, že Apple prozkoumává i jiné materiály pro šasi svých MacBooků, nad rámec běžně používaného hliníku. Zhruba před měsícem byl Applu připsán patent na titanové šasi, v minulosti pak i na hořčíkové varianty. Všechny tyto kovy však mají nevýhodu v tom, že jsou větším či menším magnetem na otisky prstů a další nečistoty. To chce Apple vyřešit, zejména s ohledem na použití titanu.

V novém patentu totiž popisuje speciální oxidační vrstvu, kterou by se kovová těla MacBooků mohla napouštět a která by zajišťovala, že se na jejich povrchu nebudou otisky prstů, mastnota a další nečistoty objevovat tak často. Tato speciální vrstva velice nekonkrétně označovaná jako „Oxide“ by měla sloužit na podobném principu, jako jsou různé oleofobní úpravy například na displejích, které jsou po tomto ošetření odolnější vůči mastnotě a otiskům prstů.

Apple v patentech tvrdí, že po nanesení této vrstvy na kovový rám zařízení vznikne speciální povlak, jež jednak pomáhá s odolností materiálu jako takového, zároveň snižuje odrazy a odlesky špinavých skvrn, které tak na povrchu nejsou tolik viditelné. Toto ošetření by se mělo dát navíc aplikovat i na jiných produktech než jsou MacBooky. Například nové iPhony 12 Pro s ocelovými rámy na otisky prstů a mastnotu trpí značně. Otázkou zůstává, jak by se takováto úprava a použité materiály projevily na konečně ceně zařízení, titan či hořčík jsou přeci jenom dražší materiály, než je (recyklovaný) hliník.