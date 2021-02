BOE bude Applu dodávat OLED panely pro iPhony i letos

Média v prosinci loňského roku informovala o tom, že společnost BOE byla schválena coby třetí dodavatel OLED panelů pro iPhone 12. Podle této zprávy má BOE Applu v průběhu letošního roku dodat mezi deseti a dvaceti miliony příslušných komponent v závislosti na poptávce po nejnovější generaci jablečných smartphonů. Server BusinessKorea ale tento týden informoval o tom, že firma BOE dostala zelenou pouze pro poskytování OLED panelů pro refurbished modely.

V letošním roce by se ale BOE mohl pro Apple angažovat v mnohem větším měřítku. Ve zmíněné zprávě totiž dále stojí, že firma nedávno vybudovala novou továrnu, která by měla sloužit výhradně pro exkluzivní produkci pro Apple. Mluví se o tom, že by to měla být právě firma BOE, která by měla dodávat OLED panely pro příští generaci iPhonů. Hlavním dodavatelem OLED displejů pro smartphony od Applu je v současné chvíli zatím stále ještě společnost Samsung, výjimku v tomto směru údajně tvoří pouze modely s 6,1-palcovým displejem. Pro ty Apple podle dostupných zpráv použil komponenty od společnosti LG. Vypadá to, že co se příštích iPhonů týče, snaží se Apple zredukovat dodávky od svých dosavadních jihokorejských partnerů, přechod k jinému dodavateli ale může zabrat poměrně dost času. U příštích iPhonů by podíl dodávek ze strany BOE mohl výrazně narůst, hlavním dodavatelem se ale tato firma s největší pravděpodobností asi jen tak nestane. Co se spolupráce Applu s firmou BOE týče, spekuluje se také o tom, že by se BOE mohl možná v budoucnu stát dodavatelem MicroOLED panelů pro AR a VR zařízení od Applu.

