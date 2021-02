Zisky App Storu v následujících pěti letech raketově porostou

Na stránkách LsA jsme vás již několikrát informovali o tom, že pandemická situace měla velmi pozitivní vliv na příjmy z App Storu. Mohlo by se možná na první pohled zdát, že se jedná spíš o krátkodobý trend, podle nejnovějších zpráv ale bude App Store na vzestupu ještě minimálně pět dalších let. Analytická společnost Sensor Tower předpovídá, že by App Store mohl v průběhu příštích několika málo let přesáhnout milník v zisku 185 miliard dolarů – v loňském roce činila tato částka „pouze“ 72 miliard.

Společnost Sensor Tower ve své zprávě uvedla hned několik zajímavých předpovědí. Vyhlídky App Storu na příštích pět let jsou podle Sensor Tower opravdu velice optimistické. V roce 2025 by uživatelé mohli podle této předpovědi utratit v App Storu dokonce až 270 miliard dolarů. Sensor Tower ve své nedávné zprávě dále předpovídá, že by v následujících několika letech mohlo dojít také k tomu, že zisk z mobilních her bude vůbec poprvé v App Storu překonán ziskem z neherních aplikací. Hry pro iPhone či iPad až doposud představovaly položku, za kterou uživatelé utráceli zdaleka nejvíce – v loňském roce se jednalo například o 48 miliard dolarů, zatímco v případě neherních aplikací šlo o 24 miliard. Za vyšší zisk z tradičních aplikací bude App Store podle Sensor Tower moci vděčit především stále více se rozmáhajícímu modelu pravidelného předplatného. Částka, kterou uživatelé utratili za neherní aplikace mezi lety 2016 a 2020, se zvýšila téměř pětinásobně, zatímco v případě her došlo pouze zhruba ke zdvojnásobení. Co se Google Play Store týče, mohlo by podle Sensor Tower dojít k nárůstu zisku ze současných 39 miliard dolarů na 85 miliard.