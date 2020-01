Jablíčkáři stáhli loni z App Storu 30,6 miliard aplikací, na androiďáky však stále ztrácí

Applu se daří na téměř všech frontách, přičemž služby jsou jednou z nich. Jejich hlavním tahounem je App store, který se kromě závratných částek utracených za první den letošního roku, jež se vyšplhaly na 386 milionů dolarů, dočkal loni také nárůstu počtu stažených aplikací. Na Google Play jablečná platforma zatím nemá, ale i tak se může chlubit velmi pěknými čísly. Alespoň tedy podle analytické společnosti Sensor Tower.

Loňský rok se nesl ve znamení herních hitů, ale i zcela nových aplikací, které ovládly svět sociálních médií. To přispělo k meziročnímu růstu App Storu o velmi slušná 2,7 %, což v řeči stažení znamená 30,6 miliard stažených aplikací. Jen pro srovnání, v roce 2018 toto číslo činilo „jen“ 29,8 miliard. Přesto však zatím App Store na svého dlouholetého rivala v podobě Google Play nestačí (což je však vzhledem k obrovské rozšířenosti operačního systému Android zcela pochopitelné). Konkurenci od Googlu se podařilo dosáhnout 84,3 miliard stažených aplikací, což oproti roku 2018 představuje 11,7% nárůst. Předloni totiž Goole Play zaznamenal na 75,5 miliard stažených aplikací. V průměru si tedy oba obchody vysloužily 9% nárůst a celkový počet stažených aplikací za rok 2019 činí 114,9 miliard.

Sociální sítě jsme nezmínili v předešlém odstavci jen tak náhodou. Celosvětovým tahounem aplikací se totiž stal WhatsApp, který si nainstalovalo 900 milionů uživatelů, a TikTok se 700 miliony instalacemi. Za těmito dvěma se pak postupně seřadil Messenger, Facebook a Instagram. „Sucho“ ale nebylo ani na herní scéně, kde se v celé své kráse předvedlo PUBG Mobile s 250 miliony staženími. Velmi dobře si vedlo i nové Call of Duty: Mobile, které s největší pravděpodobností svého staršího rivala v podobě PUBG do konce letošního roku předběhne a stane se právoplatným králem her na mobilních zařízeních.